iPhone 15 Pro Max tani fillon nga 1,199 dollarë me hapësirë ​​ruajtëse 256 GB

iPhone 15 Pro Max ka pësuar disa ndryshime të mëdha dhe me këto ndryshime vjen një çmim i ri fillestar prej 1,199 dollarë për modelin 256 GB. Pro Max i vitit të kaluar filloi me 1,099 dollarë, por kishte vetëm 128 GB hapësirë ​​ruajtëse. iPhone i ri ofron më shumë hapësirë, por me një çmim më të lartë.

Apple do të nxjerrë në treg iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max më 22 shtator, me porositë paraprake duke filluar këtë të premte. Thashethemet kanë qarkulluar prej muajsh se Apple do të rriste çmimin për shkak të ndryshimeve të linjës, të tilla si prezantimi i një kornize aliazh titani të krehur dhe korniza më të hollë. iPhone 15 Pro Max i ri përmban gjithashtu një SoC më të shpejtë A17 me GPU të integruar që mbështet gjurmimin e rrezeve.

Është e rëndësishme të theksohet se çmimi prej 1,199 dollarësh për modelin 256 GB nuk është një rritje çmimi pasi Apple ngarkoi të njëjtën shumë për të njëjtin kapacitet ruajtës vitin e kaluar. Sidoqoftë, opsioni me çmim më të ulët me 128 GB hapësirë ​​ruajtëse nuk është më i disponueshëm.

Përveç ndryshimeve në çmim dhe hapësirë, Apple ka bërë edhe disa përditësime të tjera të dukshme në iPhone-ët e saj. Kompania më në fund ka zëvendësuar portën e vjetër Lightning me porte USB-C nëpër telefonat e saj, përfshirë AirPods Pro. Porta USB-C mbështet standardin më të shpejtë USB 3 me shpejtësi transferimi deri në 10 Gbps. Sidoqoftë, përdoruesit do të duhet të blejnë veçmas një kabllo USB 3 të tipit C.

Për më tepër, seria iPhone 15 tani mbështet karikimin Qi2, i cili është standardi i ri i karikimit i Apple i bazuar në karikimin e vet MagSafe. Modelet Pro kanë zëvendësuar gjithashtu çelësin e vjetër të ziles/dridhjes me një Buton Veprimi të personalizueshëm, i ngjashëm me atë që gjendet në telefonat e serisë Apple Watch Ultra.

Krahas iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max, Apple ka prezantuar edhe modelet iPhone 15 dhe 15 Plus. Këto modele shfaqin Dynamic Island dhe trashëgojnë çipat A16 Bionic nga modelet Pro të vitit të kaluar. Çmimet fillestare për iPhone 15 dhe 15 Plus mbeten të njëjta me vitin e kaluar, përkatësisht 799 dhe 899 dollarë.

Në përgjithësi, iPhone 15 Pro Max i ri vjen me një çmim fillestar më të lartë, por ofron më shumë hapësirë ​​ruajtëse dhe një sërë veçorish dhe përmirësimesh të reja në krahasim me paraardhësin e tij.

Burimet:

– Pragu