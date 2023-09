Apple do të ndërpresë seritë e iPhone Mini me lëshimin e iPhone 15

Sonte, Apple është vendosur të zbulojë serinë e saj të shumëpritur të iPhone 15, e cila ka të ngjarë të shënojë fundin e linjës iPhone Mini. iPhone Mini, i prezantuar disa vite më parë, ka luftuar me popullaritet të kufizuar në mesin e përdoruesve që preferojnë telefona më të vegjël.

Spekulimet për ndërprerjen e iPhone Mini kanë qarkulluar që në fillim të vitit 2023 dhe duket se vendimi i Apple përputhet me këto thashetheme. Të dhënat e tregut kanë treguar se kërkesa për telefona më të vegjël është relativisht e vogël në krahasim me modelet më të mëdha dhe më të pasura me karakteristika. Si rezultat, Apple ka vendosur të përqendrojë përpjekjet e saj në modelet Pro për të përmbushur kërkesën në rritje.

Krahas serisë iPhone 15, Apple pritet të lançojë në këtë ngjarje edhe Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 dhe AirPods Pro. Ka gjithashtu raporte që sugjerojnë se Apple mund të prezantojë kuti të reja për serinë e iPhone 15, ndërkohë që do të ndërpresë këllëfët e saj prej lëkure. Për më tepër, Apple po konsideron ndërprerjen e linjës aktuale të aksesorëve të gomës silikoni dhe fluoroelastomerit, si pjesë e nismës së saj më të madhe për kalimin drejt materialeve më të qëndrueshme për mjedisin.

Sipas një raporti nga MacRumours, Apple mund të zëvendësojë aksesorët e tij aktual me ato të bëra nga materiale miqësore me mjedisin. Kjo përfshin aksesorë si këllëfi silikoni i iPhone me MagSafe, Sport Band, Solo Loop dhe AirTag Loop. Raporti përmend gjithashtu mundësinë e prezantimit të një materiali të ri premium të quajtur FineWoven për këta aksesorë.

Me këtë tranzicion, Apple pritet të zbulojë modele të reja aksesorësh, të tillë si brezi i Apple Watch "FineWoven" i pajisur me një shtrëngim magnetik. Kjo lëvizje drejt materialeve më të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin përputhet me angazhimin e Apple për të qenë një kompani e përgjegjshme dhe që mendon përpara.

Në përgjithësi, ngjarja e sotme premton të sjellë produkte dhe inovacione të reja emocionuese nga Apple, ndërsa i jep lamtumirën serisë iPhone Mini. Si gjithmonë, Apple vazhdon të shtyjë kufijtë e teknologjisë dhe dizajnit për të kënaqur nevojat gjithnjë në zhvillim të klientëve të saj.

Burimet:

