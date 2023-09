Ardhja e iPhone 15: Çfarë duhet të presësh

Apple ka zbuluar celularin e tyre të gjeneratës së fundit, iPhone 15, në eventin e tyre “Wonderlust” në Cupertino. Pajisja ruan shumë veçori të njohura, të tilla si ndërprerja e ishullit Dynamic, tani e disponueshme në të gjithë linjën. Sidoqoftë, një nga shtesat më të dukshme është porti i përditësuar: USB-C.

Kjo lëvizje nga Apple shënon një zhvendosje drejt standardizimit të lidhësve, pjesërisht e nxitur nga legjislacioni i BE-së. Ndërsa Apple mund të mos ketë qenë fillimisht entuziast për ndryshimin, ai është në fund të fundit një zhvillim pozitiv për konsumatorët. Porti Lightning, i prezantuar më shumë se një vit më parë, tani po hiqet gradualisht, me linjën iPad që tashmë po kalon në lidhësin e standardizuar.

Tipari Dinamik Ishulli është përmirësuar gjithashtu, duke përfshirë tani informacionin e linjës ajrore. iPhone 15 krenohet me një ekran Super Retina XDR, i disponueshëm në 6.1 inç dhe 6.7 inç për modelin Plus. Kamera e saj kryesore ka një 48 megapikselë mbresëlënëse dhe përdor lidhjen e pikselëve për të prodhuar imazhe me rezolucion të lartë 24 megapikselë. Për më tepër, celulari ofron zmadhim të përmirësuar me "cilësi optike" 2x telefoto për shkrepje më të mprehta.

Aftësitë e mësimit të makinerive janë përfshirë në iPhone 15. Ai mund të zbulojë automatikisht praninë e një personi ose kafshë shtëpiake (veçanërisht mace dhe qen) në kornizë dhe të zbatojë efektin bokeh në përputhje me rrethanat. Modaliteti Smart HDR është përmirësuar gjithashtu, duke përdorur sensorin e thellësisë në kamerën e përparme për të dalluar më mirë objektet dhe për të ofruar një spektër më të gjallë ngjyrash.

Nën kapuç, pajisja mundësohet nga çipi i ri bionik A16, i cili përmban një GPU me gjashtë bërthama. Ai gjithashtu krenohet me teknologjinë Ultra Wideband, e cila përmirëson funksionalitetin FindMy, ngjashëm me Apple Watch Series 9.

Përmirësime të tjera të dukshme përfshijnë izolimin e përmirësuar të zërit për të minimizuar zhurmën e ambientit, si dhe një veçori të re të Shërbimit Rrugor për lidhjen satelitore, të zhvilluar në bashkëpunim me AAA. iPhone 15 është në dispozicion në të verdhë, jeshile, blu, të zezë dhe rozë.

Burimet: Apple