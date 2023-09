Nisja e iPhone 15 të Apple: A do ta ndihmojë gjigantin e teknologjisë të ndryshojë rënien e shitjeve?

Zbulimi vjetor i shumëpritur i iPhone është këtu dhe Apple shpreson që linja e re e iPhone 15 do të ndihmojë në kthimin e rënies së fundit të shitjeve. Me një ngadalësim në të gjithë industrinë e kërkesës për smartphone dhe shqetësime për reagimin ndaj teknologjisë së markës amerikane në Kinë, Apple po përballet me disa sfida. Megjithatë, ka disa faktorë që mund të funksionojnë në favor të tij.

Së pari dhe më kryesorja, iPhone është produkti kryesor i Apple, duke gjeneruar rreth gjysmën e shitjeve të kompanisë. Së bashku me Apple Watch dhe AirPods të përditësuar, të cilat gjithashtu do të shpallen në këtë ngjarje, këto produkte përbëjnë gati 60% të të ardhurave të Apple.

Apple gjithashtu ka zhvendosur me sukses konsumatorët drejt modeleve të nivelit më të lartë, duke i mbushur me veçori ekskluzive dhe çipa të fuqishëm. Ky trend pritet të vazhdojë me iPhone 15, madje Apple mund të rrisë çmimet në disa tregje. Pavarësisht ngadalësimit të përgjithshëm në industrinë e smartfonëve, Apple ka tejkaluar performancën e kolegëve të saj. Ndërsa dërgesat e saj të telefonave ranë me 2% tremujorin e kaluar, konkurrentët si Samsung panë një rënie prej 15%.

Një shqetësim kryesor për Apple është tregu kinez, tregu i saj më i madh ndërkombëtar. Konsumatorët kinezë kanë qenë një pikë e ndritshme për Apple, por ndalimet e qeverisë dhe frika e një reagimi mund të ndikojnë në shitjet e iPhone 15. Sidoqoftë, Apple është përballur me sfida të ngjashme në të kaluarën dhe ka arritur të rikthehet. Investitorët do të vëzhgojnë nga afër shitjet e festave për të parë se si Apple e drejton këtë situatë.

Si përfundim, prezantimi i iPhone 15 i Apple ka një rëndësi të madhe për gjigantin e teknologjisë pasi synon të ndryshojë rënien e shitjeve. Me aftësi të reja dhe fokus në modelet më të larta, Apple shpreson të emocionojë konsumatorët dhe të nxisë kërkesën. Ndërkohë që ekzistojnë sfida, të tilla si ngadalësimi i përgjithshëm në industrinë e smartfonëve dhe shqetësimet në tregun kinez, historia e Apple dhe ofertat inovative ofrojnë arsye për optimizëm.

Burimet:

– Bloomberg News

– IDC