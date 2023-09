Apple do të zbulojë pajisje dhe përditësime të reja në ngjarjen "Wonderlust".

Apple do të mbajë një ngjarje shumë të pritur të titulluar "Wonderlust" ku pritet të zbulojë pajisjet e reja dhe të ofrojë përditësime mbi ndryshimet e softuerit. Raportet sugjerojnë se modelet e reja të iPhone dhe Apple Watch ka të ngjarë të prezantohen gjatë ngjarjes.

iPhone 15 thuhet se ka përmirësime të dukshme teknologjike nga një këndvështrim dizajni. Portat e karikimit USB-C dhe veçoria Dynamic Island mund të prezantohen për të gjitha modelet e iPhone 15. Dynamic Island është një veçori që lejon përdoruesit të kontrollojnë sinjalizimet dhe aktivitetin aktual në vazhdim në krye të ekranit.

Versionet bazë dhe Plus të iPhone 15 do të mundësohen nga çipat A16, ndërsa dy përsëritjet e tjera do të kenë çipa A17. Modelet Pro dhe Pro Max parashikohet të kenë një kornizë më të vogël dhe madhësi të rritur të ekranit. Parashikohen gjithashtu skajet e titanit. Ka raporte që çelësi i unazës/heshtjes mund të zëvendësohet me një "Buton Veprimi" në modelet Pro dhe Pro Max.

Në këtë ngjarje pritet të prezantohet edhe Apple Watch Series 9, së bashku me një version të ri të Apple Watch Ultra. Të dy produktet mund të shohin përmirësime në shpejtësinë e përpunimit dhe të ofrojnë më shumë opsione ngjyrash.

Analistët parashikojnë që përsëritjet Pro dhe Pro Max të iPhone 15 do të kenë një rritje prej 100 dollarësh në krahasim me modelet e mëparshme, të justifikuara nga përparimet në teknologji, çipat dhe teknologjia e baterive. Megjithatë, pritet që operatorët amerikanë të ofrojnë zbritje dhe promovime për të rritur shitjet e iPhone 15.

Ngjarja vjetore e shtatorit e Apple do të zhvillohet të martën në orën 10 të mëngjesit me kohën lokale në Cupertino, Kaliforni. Kompania ka parë një rënie në shitjet neto për tre tremujorët e parë të vitit fiskal 2023, duke gjeneruar 293.79 miliardë dollarë krahasuar me 304.18 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pavarësisht kësaj, vlera e aksioneve të Apple është rritur me mbi 43% këtë vit.

