Apple prezanton karikimin USB-C për iPhone 15 dhe AirPods Pro

Gjatë ngjarjes së fundit të Apple, kompania njoftoi se do të bëjë ndryshime të rëndësishme në teknologjinë e saj të karikimit. Linja e ardhshme e iPhone 15 do të pajiset me porte USB-C, duke zëvendësuar portat e mëparshme Lightning. Për më tepër, Apple po prezanton gjithashtu një fole karikimi USB-C për AirPods Pro të gjeneratës së dytë.

Me pajtueshmërinë e re USB-C, përdoruesit do të jenë në gjendje të karikojnë kutinë e tyre AirPods Pro duke përdorur një kabllo USB-C të lidhur me iPhone 15. AirPods Pro më i fundit me kasë USB-C tashmë mund të porositet për 249 dollarë dhe do të jetë në dispozicion nga 22 shtator.

Përveç përditësimit të portit të karikimit, Apple ka bërë përmirësime në AirPods Pro për sa i përket qëndrueshmërisë. Si kasa, ashtu edhe kufjet tani janë vlerësuar me IP54 për mbrojtje nga pluhuri, duke rritur qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e tyre të përgjithshme.

Apple zbuloi gjithashtu se kutia USB-C do të mbështesë audio pa humbje me vonesë të ulët kur çiftohet me Vision Pro të ardhshëm. Çipi H2 mundëson cilësi të tingullit 20-bit 48 kHz, duke premtuar një përvojë gjithëpërfshirëse audio kur kufjet e Apple të lançohen vitin e ardhshëm.

Gjenerata e dytë AirPods Pro ofron përmirësime të rëndësishme nga modeli i mëparshëm, duke shfaqur cilësi të përmirësuar të audios dhe performancë të përmirësuar të anulimit aktiv të zhurmës (ANC). Një veçori e spikatur është modaliteti transparent, i cili ofron një përvojë audio me tingull natyral gjatë telefonatave video dhe ndërveprimeve zanore. Qasja pa duar në Siri, ndërrimi pa probleme e pajisjes dhe kontrolli i shtuar i volumit janë ndër lehtësitë e ofruara nga AirPods Pro.

Apple ka njoftuar gjithashtu veçoritë e ardhshme për AirPods Pro me lëshimin e iOS 17. Audio adaptive do të rregullojë në mënyrë dinamike ANC dhe modalitetin e transparencës bazuar në mjedisin tuaj, ndërsa Volumi i Personalizuar përdor mësimin e makinës për të parashikuar nivelin tuaj të dëshiruar të dëgjimit. Për më tepër, Conversation Awareness ul volumin dhe u jep përparësi zërave, duke reduktuar automatikisht zhurmën e sfondit.

Përditësimet e mëtejshme të softuerit priten të përmirësojnë ndërrimin pa probleme të pajisjeve, duke e bërë më të lehtë kalimin midis pajisjeve Apple. Për më tepër, përdoruesit së shpejti do të jenë në gjendje të çaktivizojnë dhe të heqin zërin duke shtypur shtyllën në AirPods Pro, një veçori që do të zgjerohet edhe në modelet e tjera të AirPods.

Apple po lançon gjithashtu një version të përditësuar të EarPods-it të saj me tela, tani të pajtueshëm me USB-C. Me çmim 19 dollarë, EarPods USB-C janë vendosur të dalin këtë javë.

Si gjithmonë, Apple vazhdon të inovojë produktet e saj, duke ofruar funksionalitet të përmirësuar dhe përvoja përdoruesish për klientët e saj.

