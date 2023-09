Ngjarja "Wonderlust" e Apple: Çfarë duhet të presësh

Pritja po rritet ndërsa ngjarja e shumëpritur e Apple, "Wonderlust", është afër. I planifikuar për nesër, ky event pritet të zbulojë disa produkte të reja emocionuese që do të kënaqin fansat e Apple në mbarë botën. Ndërsa ka disa lëshime të konfirmuara, të tilla si iPhone 15 dhe Apple Watch Series 9, thashethemet po gumëzhin me spekulime se çfarë tjetër ka në dyqan Apple.

Një nga lansimet më të shumëpritura është iPhone 15. Rrjedhjet e informacioneve dhe burimet e brendshme të industrisë kanë dhënë disa njohuri për atë që mund të presim nga kjo linjë e re iPhone. Thuhet se ka ngjyra të reja, një dizajn më të hollë dhe një kornizë më të lehtë të bërë nga një aliazh titani. Ekrani pritet të jetë pak më i madh dhe kamera do të ketë një lente telefoto periskopike që ofron mprehtësi të përmirësuar dhe peshë të reduktuar.

Një përmirësim emocionues i përfolur për iPhone 15 është aftësia e tij e transferimit të të dhënave me shpejtësi të lartë Thunderbolt, e cila do të lejojë shpejtësi më të shpejtë të karikimit. Ky ka qenë një veçori e dëshiruar prej kohësh nga fansat e iPhone, duke e bërë atë një shtesë të shumëpritur.

Përveç iPhone 15, Apple do të lançojë edhe Apple Watch Series 9. Ndërsa detajet rreth pajisjes së re të veshur janë të pakta, pritet të plotësojë iPhone 15 dhe të ofrojë funksionalitet dhe veçori të përmirësuara.

Përtej këtyre lançimeve të konfirmuara, ka spekulime se Apple mund të lëshojë AirPods të rinj këtë vit. Kanë kaluar tre vjet që nga lëshimi i AirPods Max, duke e bërë këtë një mundësi të mundshme për Apple për të prezantuar një version të përditësuar.

Një mundësi tjetër është që Apple do të ofrojë një vështrim të fshehtë të kufjeve të saj të ardhshme Vision Pro "kompjuterike hapësinore", megjithëse kjo nuk pritet të dalë deri në vitin e ardhshëm.

Ndërsa mund të ketë surpriza në pritje, nuk ka gjasa që iPad ose Mac të rinj të zbulohen në ngjarjen "Wonderlust". Këto lëshime ka më shumë gjasa të ndodhin në vitin 2024 me prezantimin e çipit M3 të Apple.

Për ata që presin me padurim të shikojnë ngjarjen, ajo do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e internetit të Apple. Ngjarja do të mbahet të martën, më 12 shtator, në orën 10:1 PT (XNUMX:XNUMX ET).

Ndërsa fansat e Apple numërojnë orët mbrapsht, eksitimi vazhdon të rritet. Qëndroni të sintonizuar për ngjarjen e nesërme "Wonderlust", ku Apple pritet të shfaqë risitë e tyre më të fundit dhe të mahnitë audiencën edhe një herë.

