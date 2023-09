Apple fiton apelin në sfidën e patentave kundër Corephotonics

Në një zhvillim të fundit, Apple Inc. ka ringjallur me sukses sfidën e saj për një patentë të kamerës celulare të mbajtur nga Corephotonics Ltd. Patenta në fjalë u mundëson përdoruesve të kapin portrete me një subjekt të mprehtë kundër një sfondi të paqartë. Gjykata e Apelit për Qarkun Federal të SHBA-së vendosi të hënën se Bordi i Gjykimit dhe Apelimit të Patentave (PTAB) kishte refuzuar padrejtësisht sulmin e Apple ndaj Corephotonics duke u mbështetur në një gabim tipografik që asnjëra palë nuk besonte të ishte i rëndësishëm.

Vendimi i Qarkut Federal u bazua në dështimin e PTAB për të shpjeguar mjaftueshëm rëndësinë e gabimit tipografik në vendimin e tij. Ky gabim, së bashku me gabime të tjera të pavarura të identifikuara nga PTAB, ndikuan në vendimin fillestar të bordit për të refuzuar sfidën e Apple.

Fitorja e Apple në apel tani i lejon kompanisë të vazhdojë betejën e saj ligjore kundër Corephotonics mbi vlefshmërinë e patentës. Kjo është një fitore e rëndësishme për Apple, pasi një rezultat i favorshëm mund ta çlirojë kompaninë nga pagesa e tarifave të licencimit për Corephotonics ose nga përballja me ndonjë pasojë tjetër ligjore në lidhje me patentën.

Përdorimi i modalitetit të portretit, me një subjekt të mprehtë dhe sfond të paqartë, është bërë gjithnjë e më i popullarizuar në fotografinë me smartphone. Teknologjia që qëndron pas kësaj veçorie përfshin një kombinim të harduerit dhe softuerit që i lejon përdoruesit të arrijnë lehtësisht foto me pamje profesionale. Apple, e njohur për inovacionin e saj në teknologjinë e smartfonëve, ka qenë në krye të këtij trendi me modalitetin e saj Portrait, i cili është pritur pozitivisht nga përdoruesit.

Ky zhvillim i fundit në betejën ligjore të Apple me Corephotonics nxjerr në pah konkurrencën intensive dhe rëndësinë e pronësisë intelektuale në industrinë e smartfonëve. Të dyja kompanitë po konkurrojnë për dominim në këtë treg shumë konkurrues dhe janë të gatshme të mbrojnë të drejtat e tyre të pronësisë intelektuale për të siguruar pozicionin e tyre.

Mbetet të shihet se si do të zhvillohet kjo mosmarrëveshje ligjore në muajt në vijim. Megjithatë, apelimi i suksesshëm i Apple shënon një hap të rëndësishëm përpara në përpjekjet e saj për të sfiduar vlefshmërinë e patentës së Corephotonics. Rezultati i këtij rasti mund të ketë implikime të gjera për të ardhmen e teknologjisë së kamerës së smartfonëve.

– Bordi i Gjykimit dhe Apelimit të Patentave (PTAB): Një panel gjyqtarësh administrativë brenda Zyrës së Patentave dhe Markave Tregtare të Shteteve të Bashkuara, përgjegjës për shqyrtimin dhe vendosjen për sfidat ndaj vlefshmërisë së patentave.

– Gabim tipografik: Një gabim i bërë në shtypjen ose printimin e një dokumenti, që shpesh përfshin shkronja, fjalë ose shenja pikësimi të pasakta.

