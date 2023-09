Apple zbulon Apple Watch Ultra 2 me përmirësime të brendshme

By

Apple ka prezantuar kohët e fundit orën e saj inteligjente më të fundit, Apple Watch Ultra 2. Ndërsa dizajni i Ultra 2 mbetet i ngjashëm me paraardhësin e tij, përmirësimet kryesore janë bërë brenda pajisjes. Mundësuar nga S9 SiP i Apple, që përmban një motor nervor me katër bërthama dhe një çip vendndodhjeje me brez ultra të gjerë U2, Ultra 2 ofron veçori të avancuara si përpunimi Siri në pajisje dhe gjurmim më i saktë i vendndodhjes.

Ultra 2 krenohet me një ekran të përmirësuar, të vlerësuar për 3,000 nit, duke e bërë atë ekranin më të ndritshëm të parë ndonjëherë në një Apple Watch. Apple pretendon se përdoruesit mund të presin deri në 72 orë jetëgjatësi të baterisë kur janë në modalitet me energji të ulët. Për më tepër, rasti i Ultra 2 është bërë nga 95 për qind titan i ricikluar, duke reflektuar përkushtimin e Apple ndaj qëndrueshmërisë.

Ndërsa përmirësimet e harduerit janë të rëndësishme, përdoruesit e Apple Watch mund të parashikojnë gjithashtu ndryshime të rëndësishme me prezantimin e watchOS 10. Ky përditësim sjell miniaplikacione, ikona të ridizajnuara të aplikacioneve dhe veçori të reja të hartës dhe çiklizmit në ndërfaqen e orës. Ultra 2 prezanton gjithashtu një faqe të re ore, të quajtur Modular Ultra, që përdor skajin e jashtëm të ekranit. Për më tepër, një gjest i ri me prekje të dyfishtë thjeshton fillimin dhe përfundimin e telefonatave.

Apple Watch Ultra 2 është në dispozicion për para-porosi me një çmim fillestar prej 799 dollarë dhe do të fillojë të dërgohet më 22 shtator. Ngjarja e lançimit, e mbajtur në Apple Park në Cupertino, përfshiu gjithashtu përditësime për Apple Watch Series 9 dhe modelin më të përballueshëm SE.

Burimet:

– The Verge: Monica Chin “Pajisja më e fundit e veshjes e nivelit të lartë të Apple merr përmirësime të brendshme, por ruan dizajnin e madh dhe të ashpër”

– Apple.com