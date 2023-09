Apple prezanton seritë iPhone 15 dhe Apple Watch Series 9 në Wonderlust Event

Apple më në fund ka zbuluar serinë e shumëpritur iPhone 15 dhe shtesën më të fundit në linjën e orëve të tyre inteligjente, Apple Watch Series 9, në eventin Wonderlust në 2023. iPhone 15 vodhi shfaqjen me dizajnin, veçoritë dhe përmirësimet e tij mbresëlënëse, ndërsa Apple Watch Series 9 pritet të fitojë shumë vlerësim si paraardhësi i tij, Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 ka marrë një përmirësim me një çip të ri të fuqishëm që pritet të përmirësojë performancën e përgjithshme. Modeli i mëparshëm prezantoi veçoritë e gjurmimit të ciklit për shëndetin e grave dhe kjo veçori vazhdon edhe në serinë e re. Për më tepër, Apple ka prezantuar gjithashtu Apple Watch Ultra 2 premium me shtesa dhe veçori të reja.

Seria e re Apple Watch 9 mundësohet nga çipi më i fundit S9, duke ofruar performancë të përmirësuar. Një veçori e dukshme është integrimi i shëndetit Siri+, duke i lejuar përdoruesit të ndërveprojnë me asistentin zanor për rikujtues dhe pyetje të lidhura me shëndetin, të tilla si kontrolli i rrahjeve të zemrës. Apple ka prezantuar gjithashtu një veçori të përshtatshme të gjestit me prekje të dyfishtë që i lejon përdoruesit t'u përgjigjen thirrjeve, t'i japin fund telefonatave, të luajnë/të ndërpresin muzikën dhe të lëvizin nëpër widget me një prekje të thjeshtë të dyfishtë duke përdorur gishtin e madh dhe gishtin tregues.

Apple Watch Series 9 funksionon në WatchOS 10 të ri, i cili prezanton veçori dhe përmirësime shtesë në orën Apple. Sipas Apple, Watch Series 9 do të jetë në dispozicion muajin e ardhshëm dhe ofron shpejtësi dhe performancë të përmirësuar në krahasim me paraardhësin e tij. Versioni GPS kushton 399 dollarë, ndërsa versioni GPS+ celular kushton 499 dollarë.

Në përgjithësi, ngjarja Wonderlust shfaqi veçoritë dhe dizajnin e jashtëzakonshëm të serive iPhone 15 dhe Apple Watch Series 9. Apple vazhdon të shtyjë kufijtë me teknologjinë inovative, duke u ofruar konsumatorëve pajisje të fuqishme dhe të pasura me veçori.

Burimet: Apple

Përkufizime:

Chipset: Një chipset është një koleksion qarqesh të integruara që ofrojnë ndërfaqet dhe funksionalitetin e nevojshëm për një pajisje elektronike specifike.

WatchOS: WatchOS është sistemi operativ i krijuar posaçërisht për Apple Watch, duke ofruar ndërfaqen dhe funksionalitetin e softuerit për pajisjen.

GPU: GPU do të thotë Njësia e Përpunimit Grafik, përgjegjëse për paraqitjen dhe shfaqjen e grafikëve në pajisjet elektronike.