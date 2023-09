Apple prezanton Apple Watch Series 9: Çfarë ka të re?

Apple ka zbuluar përsëritjen më të fundit të orës së saj inteligjente të njohur, Apple Watch Series 9, gjatë ngjarjes së saj speciale të quajtur "Wonderlust". Ora e re e Apple ruan të njëjtin dizajn si paraardhësi i tij, por vjen me përmirësime të dukshme për sa i përket procesorit dhe sensorëve.

Një nga përmirësimet domethënëse në Serinë 9 të Apple Watch është prezantimi i SiP (sistemi në një paketë) S9. Ky procesor i ri përmban një GPU dhe CPU më të shpejtë, duke rezultuar në uljen e kohës së ngarkimit kur hapni aplikacionet ose rinisni sistemin. Përdoruesit do të përjetojnë performancë të përmirësuar dhe funksionim më të butë.

Për më tepër, S9 SiP përfshin një version të ri të çipit ultra të gjerë të Apple. Ngjashëm me çipin U1, teknologjia e zgjeruar me brez ultra të gjerë ofron "ndërgjegjësim hapësinor". Kjo lejon që Apple Watch të zbulojë me saktësi vendndodhjen e pajisjeve të tjera të pajtueshme aty pranë. Funksionaliteti i zgjeruar me brez ultra të gjerë përmirëson veçorinë Gjej My dhe hap derën për mundësi të reja.

Ndërsa Apple Watch Series 9 nuk prezanton ndonjë veçori të re shëndetësore, ai përmban një sensor të përmirësuar të rrahjeve të zemrës për saktësi të përmirësuar. Apple ka shtuar gjithashtu një xhiroskop të ri që u mundëson përdoruesve të kontrollojnë orën me një gjest me prekje të dyfishtë, duke eliminuar nevojën për të prekur ekranin.

Një përmirësim tjetër i dukshëm është ekrani më i ndritshëm i Apple Watch Series 9. Me një shkëlqim deri në 2000 nits, ekrani jep pamje të shkëlqyera, madje edhe në rrezet e diellit të ndritshme. Kur nuk përdoret, ekrani zbehet në vetëm 1 nit, duke ruajtur jetëgjatësinë e baterisë.

Seria 9 e re e Apple Watch është në dispozicion në versionet 41 mm dhe 45 mm, të punuara në alumin dhe çelik inox. Çmimet për Serinë 9 fillojnë nga 399 dollarë. Para-porositë për Apple Watch Series 9 tani janë të hapura dhe do të lansohet zyrtarisht në dyqane më 22 shtator.

