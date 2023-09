Çfarë duhet të presësh nga orët e reja të Apple: Seritë 9 dhe Ultra 2

Apple do të zbulojë serinë e re të iPhone 15, si dhe gjeneratën e ardhshme të Apple Watch Series 9 dhe Apple Watch Ultra 2 në ngjarjen e saj "Wonderlust". Ndërsa informacionet rreth iPhone 15 kanë qarkulluar, orët e reja kanë mbetur kryesisht një mister. Ja çfarë të presësh nga orët e ardhshme të Apple dhe ndryshimet kryesore që ato mund të sjellin.

Sipas një raporti të fundit të Bloomberg nga Mark Gurman, Apple Watch Series 9 dhe Ultra 2 do të kenë një dizajn të ngjashëm me modelet aktuale, por mund të kenë një procesor të ri dhe përmirësime të ndryshme të sensorëve dhe komponentëve. Kjo mund të përfshijë një sensor më të saktë të rrahjeve të zemrës, duke rritur aftësitë e gjurmimit të fitnesit të orëve. Orët e reja gjithashtu thuhet se do të vijnë me një çip të ri U2, një version i përmirësuar i çipit ekzistues ultra të gjerë.

Për entuziastët e aventurave, Apple mund të prezantojë një Apple Watch Ultra 2 të ri tërësisht të zi. Modeli aktual Ultra është i njohur për mbështjellësin e tij prej titani dhe konstruksionin e qëndrueshëm prej xhami, ideal për aktivitete në natyrë si ecja dhe zhytja. Megjithatë, ajo ishte në dispozicion vetëm në një ngjyrë të vetme, gri. Për të adresuar këtë kufizim, Apple mund të ofrojë një version tërësisht të zi të Ultra 2.

Ka pasur thashetheme për një ridizajnim të madh për Apple Watch, i ngjashëm me ndikimin e iPhone X në iPhone. Kjo orë e ridizajnuar, me një ekran microLED, fillimisht pritej të dilte në 2024. Megjithatë, duket se lëshimi i saj mund të shtyhet deri në gjysmën e dytë të kësaj dekade. Analistët sugjerojnë se microLED Apple Watch Ultra tani ka të ngjarë të dalë në treg në tremujorin e parë 1 në vend të gjysmës së dytë të parashikuar më parë të 2026.

Ndërsa seria e iPhone 15 ka tërhequr shumë vëmendje, orët e reja të Apple kanë mbetur relativisht nën radar. Seritë 9 dhe Ultra 2 mund të mos ndryshojnë dukshëm në pamje nga paraardhësit e tyre, por procesorët e tyre të përmirësuar, sensorët e përmirësuar dhe prezantimi i mundshëm i një Ultra 2 tërësisht të zi, ka të ngjarë t'i bëjnë ato opsione bindëse për entuziastët e Apple dhe përdoruesit e fokusuar në fitnes.

