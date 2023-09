Apple zbulon çipin e fuqishëm A17 Pro në ngjarjen vjetore

Apple ka befasuar entuziastët e teknologjisë duke zbuluar çipin e parë "Pro", A17 Pro, gjatë ngjarjes së tij vjetore të vjeshtës. Me një madhësi 3 nanometër, A17 Pro është silikoni celular më i fuqishëm i Apple deri më sot, me një 17 miliardë transistorë mbresëlënës dhe një CPU me gjashtë bërthama. Ky çip i ri ofron përmirësime të konsiderueshme në performancë në krahasim me paraardhësin e tij, A16.

Sipas Apple, dy bërthamat e performancës së A17 Pro janë 10 për qind më të shpejta se A16, ndërsa katër bërthamat e tij të efikasitetit ofrojnë performancë më të mirë për vat. Për më tepër, GPU me 6 bërthama raportohet të jetë 20 për qind më i shpejtë se më parë dhe prezanton veçori të avancuara grafike, si gjurmimi i rrezeve të përshpejtuara nga hardueri.

Aftësitë e zgjeruara të A17 Pro janë veçanërisht tërheqëse për zhvilluesit e lojërave. Gjatë ngjarjes, Apple njoftoi se titujt e njohur si Resident Evil 4, Resident Evil Village dhe The Division Resurgence do të hyjnë në iPhone, duke shfaqur potencialin e lojërave të këtij çipi të fuqishëm.

Disa mund të pyesin veten pse Apple zgjodhi ta etiketojë këtë çip A17 Pro. Ngrihen spekulime nëse një version i zvogëluar i këtij çipi do të përdoret në iPhone 16 të vitit të ardhshëm. Ky vendim strategjik i jep Apple më shumë fleksibilitet në të ardhmen. Në vend që të justifikojnë heqjen e disa veçorive në një model më pak të shtrenjtë, ata thjesht mund të prezantojnë një çip pak më të ngadaltë që ende ofron një përmirësim nga A16.

Ndërsa dalin më shumë detaje nga ngjarja 'Wonderlust' e Apple, entuziastët e teknologjisë presin me padurim mundësitë që shtrihen përpara me çipin A17 Pro. Është e qartë se Apple po i shtyn kufijtë e inovacionit të silikonit celular, duke i hapur rrugën performancës së përmirësuar dhe një eksperience edhe më gjithëpërfshirëse të përdoruesit.

