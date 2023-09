Apple do të lançojë iPhone 15 të prodhuar në Indi në Ditën e Debutimit të Shitjeve

By

Apple planifikon të lëshojë iPhone 15, i cili prodhohet në Indi, në ditën e parë të debutimit të shitjeve globale, sipas burimeve të njohura me këtë çështje. Ndërsa shumica e njësive të iPhone 15 do të vijnë ende nga Kina, kjo shënon herën e parë që një iPhone i gjeneratës së fundit të montuar në Indi do të jetë i disponueshëm për blerje menjëherë. Kjo lëvizje nxjerr në pah aftësitë në rritje të prodhimit të Indisë dhe përfaqëson një ndryshim nga strategjia e mëparshme e Apple për shitjen e pajisjeve të prodhuara në Kinë në mbarë botën.

Apple ka punuar për të kapërcyer hendekun midis operacioneve të saj në Indi dhe bazave të saj kryesore të prodhimit në Kinë. Kompania filloi prodhimin e iPhone 15 në një fabrikë furnizuesish në shtetin Tamil Nadu muajin e kaluar. Megjithatë, mund të ketë vonesa të vogla në disponueshmërinë e pajisjeve të ndërtuara në Indi për shkak të sfidave të paparashikuara logjistike.

iPhone 15 pritet të jetë përditësimi më domethënës i Apple në tre vjet, duke shfaqur përmirësime të sistemit të kamerës në të gjithë gamën dhe një procesor të përmirësuar 3 nanometër për modelet Pro. Ky formacion i ri është vendimtar për ringjalljen e shitjeve të Apple, pasi kompania raportoi një rënie në shitje për tre tremujorë radhazi.

India është bërë gjithnjë e më e rëndësishme për Apple si rezultat i stimujve financiarë të qeverisë indiane për të nxitur prodhimin vendas dhe përpjekjeve të Apple për të diversifikuar përtej Kinës mes mosmarrëveshjeve tregtare. Vendi është dëshmuar gjithashtu të jetë një treg premtues për Apple, me rritje dyshifrore në shitjet e iPhone në Indi gjatë tremujorit të kaluar.

Përveç fabrikës së Foxconn Technology Group në Tamil Nadu, furnizues të tjerë të Apple në Indi, duke përfshirë Pegatron Corp. dhe një fabrikë Wistron Corp. që së shpejti do të blihet nga Tata Group, pritet të montojnë gjithashtu iPhone 15.

Apple e sheh Indinë si një mundësi shitjeje me pakicë dhe një bazë të rëndësishme prodhimi në terma afatgjatë, e dëshmuar nga hapja e dyqaneve të saj të para në Indi këtë vit.

Burimet: Bloomberg News.