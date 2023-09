Apple do të lançojë iPhone 15 të prodhuar në Indi në Ditën e Debutimit Global të Shitjeve

Apple Inc. është vendosur të bëjë një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e saj duke lançuar iPhone 15 të prodhuar në Indi në ditën e parë të shitjeve, duke shënuar herën e parë që një pajisje e montuar në vend do të jetë e disponueshme në ditën e debutimit global. Ndërsa shumica e njësive të iPhone 15 do të vijnë ende nga Kina, kjo lëvizje nxjerr në pah aftësitë në rritje të prodhimit të Indisë dhe përpjekjet e Apple për të diversifikuar prodhimin e saj përtej Kinës.

iPhone 15 pritet të prezantohet të martën, me shitjet që fillojnë në ditët ose javët pas ngjarjes. Prodhimi i iPhone 15 filloi muajin e kaluar në një fabrikë në shtetin jugor të Tamil Nadu, operuar nga furnizuesi Foxconn Technology Group. Edhe pse mund të ndodhin vonesa të vogla për shkak të pengesave logjistike, fokusi i Apple në ngushtimin e hendekut midis operacioneve të saj indiane dhe kineze është i dukshëm.

Stimujt e kryeministrit Narendra Modi për të promovuar prodhimin vendas, të kombinuara me strategjinë e Apple për të reduktuar varësinë nga Kina mes tensioneve tregtare, e kanë bërë Indinë një treg të rëndësishëm për përpjekjet e Apple për diversifikimin. Para iPhone 14, vetëm një pjesë e vogël e prodhimit global të Apple u grumbullua në Indi, me një vonesë prej gjashtë deri në nëntë muaj në krahasim me prodhimin në Kinë. Megjithatë, vonesa është reduktuar ndjeshëm, duke lejuar Apple të mbledhë 7% të iPhone-ve të saj në Indi deri në fund të marsit.

iPhone 15 parashikohet të jetë një përditësim i madh për pajisjen, me përmirësime në sistemin e kamerës në të gjithë gamën dhe modelet Pro që paraqesin një procesor të përmirësuar 3 nanometër. Ky formacion i ri është thelbësor për Apple për të rinovuar shitjet, pasi kompania raportoi rënie të shitjeve për tre tremujorë radhazi për shkak të kërkesës së dobët të konsumatorëve në tregjet kryesore si SHBA, Kina dhe Evropa.

Fokusi i Apple në Indi shtrihet përtej prodhimit, pasi kompania hapi dyqanet e saj të para me pakicë në vend këtë vit. Me një treg me rritje të shpejtë dhe rritje të shitjeve, India shihet si një mundësi për shitje me pakicë dhe një bazë e rëndësishme prodhimi për pajisjet e Apple në afat të gjatë. Furnizues të tjerë, si Pegatron Corp. dhe një fabrikë Wistron Corp. që do të blihet së shpejti nga Tata Group, pritet gjithashtu të montojnë iPhone 15 në Indi.

