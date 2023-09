Qualcomm nënshkruan marrëveshje me Apple për çipa 5G deri në vitin 2026

Qualcomm ka njoftuar se ka nënshkruar një marrëveshje me Apple për furnizimin e çipave 5G deri të paktën në vitin 2026. Marrëveshja zgjeron një marrëdhënie të gjatë midis dy kompanive dhe siguron pozicionin e Qualcomm si projektuesi kryesor i çipave modem për pajisjet telefonike të Apple.

Marrëveshja vjen në një kohë kur Apple po përballet me sfida të shtuara në Kinë dhe po kërkon të përforcojë zinxhirët e saj të furnizimit diku tjetër. Duke bashkëpunuar me Qualcomm, Apple siguron një furnizim të qëndrueshëm të çipave 5G për telefonat e saj, pavarësisht nga planet e saj për të zhvilluar teknologjinë e vet të modemit.

Kjo marrëveshje zgjeron fushën e një marrëveshjeje të mëparshme të furnizimit me çip të nënshkruar në 2019, e cila pasoi një betejë të gjatë ligjore midis Qualcomm dhe Apple. Sipas marrëveshjes së re, Qualcomm do të furnizojë çipa për telefonat Apple që do të dalin çdo vit deri në vitin 2026. Vlera e marrëveshjes nuk është bërë e ditur, por thuhet se është e ngjashme me marrëveshjen e mëparshme.

Ndërsa Apple po punon në teknologjinë e vet të modemit dhe bleu njësinë e modemit të Intel në vitin 2019, kompania nuk ka zbuluar se sa shpejt planifikon të zbatojë çipat e saj. Qualcomm vlerëson se vetëm një e pesta e iPhone-ve të Apple do të përdorin çipat e tij deri në vitin 2026, por ky parashikim mund të jetë konservator, pasi parashikimet e mëparshme për biznesin e Qualcomm me Apple e kanë nënvlerësuar bashkëpunimin e tyre.

Marrëveshja ripohon gjithashtu marrëveshjen e licencimit të patentave të nënshkruar midis Qualcomm dhe Apple në 2019, e cila është caktuar të skadojë në 2025, por mund të zgjatet edhe për dy vjet të tjera. Ky partneritet është thelbësor për të dyja kompanitë, pasi lejon Qualcomm të ruajë pozicionin e tij si një furnizues kryesor i Apple, ndërsa Apple përfiton nga ekspertiza e Qualcomm në dizajnimin e çipeve të modemit.

Burimet:

– Artikulli: “Qualcomm nënshkruan marrëveshje me Apple për furnizimin e çipave 5G të paktën deri në vitin 2026” – Reuters

– Susannah Streeter, Shef i Parasë dhe Tregjeve në Hargreaves Lansdown

– Shënim kërkimor i analistëve të UBS

– Marrëveshje për licencimin e patentave të Qualcomm dhe Apple