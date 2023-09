Seria iPhone 15 me karikues USB-C: Çfarë duhet të dinë blerësit

Seria e ardhshme e iPhone 15 nga Apple do të bëjë një ndryshim të rëndësishëm në aftësitë e tij të karikimit, pasi do të jetë seria e parë që do të mbështesë karikimin USB-C. Me iPhone-ët e rinj që pritet të prezantohen në një ngjarje të ardhshme, Apple po siguron që punonjësit e dyqanit të saj të jenë të pajisur me njohuritë e nevojshme për të informuar klientët për këtë ndryshim.

Një nga arsyet më të mëdha për eksitimin që rrethon seritë e iPhone 15 është prezantimi i mbështetjes për karikimin USB-C. Apple, e njohur për mbështetjen e madhe në tregun e aksesorëve, bëri bujë kur vendosi të hiqte karikuesin nga kutia e iPhone. Megjithatë, me kalimin në USB-C, kompania tani po këshillon punonjësit e saj që t'u rekomandojnë blerësve të iPhone 15 që të blejnë gjithashtu një karikues USB-C.

Apple vëren se kabllot ekzistuese të karikimit nuk do të jenë në përputhje me karikuesin e ri, duke kërkuar që përdoruesit të blejnë karikuesin USB-C veçmas për përvojën më të mirë të karikimit. Për më tepër, Apple mund të lëshojë gjithashtu kabllo karikimi me ngjyra USB-C së bashku me serinë iPhone 15 për të joshur blerësit.

Lëvizja në USB-C për iPhone vjen si përgjigje ndaj një vendimi të ri të BE-së që detyron të gjitha markat e celularëve të përdorin një karikues universal për pajisjet celulare. Ndërsa shumica e telefonave Android tashmë mbështesin karikimin USB-C, vendimi synon në mënyrë specifike Apple, duke e shtyrë kompaninë të përputhet me standardin. Raportet sugjerojnë se me adoptimin e USB-C, iPhone-t potencialisht mund të ofrojnë shpejtësi karikimi deri në 35 W, megjithëse kjo mund të kufizohet në variantet Pro për të nxitur blerësit të zgjedhin modelet premium.

Përveç tërheqjes për fansat ekzistues të iPhone, Apple shpreson të tërheqë përdoruesit e Android që të kalojnë në iPhone këtë vit. Një studim i fundit i tregut sugjeron se Apple mund të përfitojë nga kjo lëvizje, pasi përfiton nga trendi universal i tarifimit.

Me lansimin e shumëpritur të iPhone 15 vetëm disa orë larg, të gjithë sytë janë në Teatrin Steve Jobs për ngjarjen më të madhe të Apple të vitit. Ndërsa ngjarja zhvillohet, ne do t'ju sjellim përditësimet më të fundit për serinë e re të iPhone dhe aftësitë e tij të karikimit USB-C.

Burimi: S Aadeetya, News18 Tech

Përkufizime:

– USB-C: Një standard lidhës universal që përdoret zakonisht për karikimin dhe transferimin e të dhënave ndërmjet pajisjeve.

– Karikues: Një pajisje që përdoret për të furnizuar me energji elektrike bateritë e ringarkueshme ose pajisjet elektronike.

– Vendimi i BE-së: Një vendim i marrë nga Bashkimi Evropian që mandaton një karikues universal për pajisjet celulare.

– Adhuruesit e iPhone: Adhurues të përkushtuar të iPhone që janë shumë entuziastë për markën.

– Përdoruesit e Android: Individë që përdorin telefona inteligjentë që funksionojnë në sistemin operativ Android.

Burimet:

– S Aadeetya, korrespondent special në News18 Tech