Faqja e internetit e Apple Store del jashtë linje përpara lançimit të iPhone 15

Faqja e internetit e Apple Store doli përkohësisht jashtë linje të martën në mëngjes, vetëm disa orë përpara lansimit të shumëpritur të iPhone 15. Faqja e uljes shfaqte një mesazh që thoshte se faqja e internetit po kalonte përditësime dhe u kërkoi vizitorëve të kontrollonin përsëri së shpejti. Një logo blu dhe gri e animuar e Apple, e lidhur gjithashtu me ngjarjen e lëshimit të iPhone 15, u shfaq së bashku me një lidhje pune me transmetimin e drejtpërdrejtë.

CEO i Apple, Tim Cook është vendosur të zbulojë versionin më të fundit të produktit kryesor të kompanisë në orën 1:15 ET nga Teatri Steve Jobs i Apple Park. Mbetet e paqartë nëse rrëzimi i faqes në internet ishte rezultat i interesit dërrmues për iPhone XNUMX ose nëse Apple po bën ndryshime në tregun e saj online.

iPhone 15 pritet të dalë më 22 shtator, me tre modele të disponueshme me çmime të ndryshme. Versioni standard do të fillojë nga 799 dollarë, ndërsa opsioni Pro Max do të kushtojë 1,099 dollarë. Një ndryshim i dukshëm në iPhone 15 është miratimi i një porti karikimi standard USB-C, siç mandatohet nga Bashkimi Evropian. Kjo lëvizje shënon një largim nga porti i karikimit të Apple Lightning.

Thashethemet rreth iPhone 15 përfshijnë prezantimin e një "Butoni Veprimi", i cili do t'u sigurojë përdoruesve akses të shpejtë në funksione dhe cilësime të ndryshme pa e zhbllokuar pajisjen ose duke lundruar nëpër aplikacione. Ndërsa detajet janë të pakta, ekspertët besojnë se ky buton mund të dallojë iPhone 15 Pro nga modelet e mëparshme.

Apple zakonisht prezanton një produkt të ri në vjeshtë dhe iPhone 14 u lëshua në shtator të vitit të kaluar. Aksionet e kompanisë, e cila kohët e fundit arriti një kapitalizim tregu rekord prej 3 trilion dollarësh, pësoi një rënie të lehtë gjatë tregtimit herët në mëngjes të martën.

Burimet: New York Post, MacRumors, The Associated Press