Apple do të nxjerrë në treg iPhone 15 të prodhuar në Indi në Ditën e Debutimit Global të Shitjeve

Apple planifikon të lançojë iPhone 15, i cili do të montohet në Indi, në ditën e debutimit të shitjeve globale, sipas burimeve të njohura me këtë çështje. Ndërsa shumica e njësive të iPhone 15 do të prodhohen ende në Kinë, kjo lëvizje përfaqëson një largim të rëndësishëm nga strategjia e mëparshme e Apple për shitjen kryesisht të pajisjeve të prodhuara në Kinë. Ai gjithashtu thekson aftësitë në rritje të prodhimit të Indisë dhe nënkupton përpjekjet e Apple për të ngushtuar hendekun midis bazave të saj prodhuese indiane dhe kineze.

Apple me bazë në Cupertino filloi prodhimin e iPhone 15 në një fabrikë në Tamil Nadu, Indi, muajin e kaluar. Megjithatë, mund të ndodhin vonesa të vogla për shkak të pengesave të paparashikuara të logjistikës. Apple ka rritur përqindjen e iPhone-ve të montuar në Indi, duke arritur në 7% deri në fund të marsit. Ky ndryshim është rezultat i stimujve financiarë të kryeministrit indian Narendra Modi për të nxitur prodhimin vendas dhe nevojës së Apple për të diversifikuar prodhimin e saj përtej Kinës në mes të luftës tregtare SHBA-Kinë.

iPhone 15 pritet të jetë përditësimi më i rëndësishëm i pajisjes në tre vjet, duke shfaqur përmirësime në sistemin e kamerës dhe një procesor të përmirësuar prej tre nanometërsh në modelet Pro. Ky formacion i ri luan një rol kritik në ringjalljen e shitjeve të Apple, pasi kompania raportoi rënie të shitjeve për tremujorin e tretë radhazi për shkak të kërkesës së dobët të konsumatorëve në tregjet kryesore si SHBA, Kina dhe Evropa.

Apple gjithashtu ka zgjeruar praninë e saj në Indi, duke hapur dyqanet e saj të para në vend këtë vit. Tregu indian shihet si një mundësi e shitjes me pakicë dhe një bazë e rëndësishme prodhimi për pajisjet e Apple në afat të gjatë. Në tremujorin deri në qershor, shitjet e iPhone në Indi pësuan rritje dyshifrore, duke arritur një nivel të ri.

Furnizues të tjerë të Apple në Indi, si Pegatron Corp dhe një fabrikë Wistron Corp së shpejti që do të blihet nga Tata Group, pritet të fillojnë gjithashtu montimin e iPhone 15.

Burimet: Bloomberg News