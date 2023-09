AirPods Pro 2 tani vjen me këllëf karikimi USB-C

Apple ka njoftuar se AirPods Pro 2 i ri do të vijë me një kuti karikimi USB-C në vend të lidhësit Lightning. Ky ndryshim përputhet me adoptimin nga Apple të USB-C si lidhës standard për produktet e saj, duke përfshirë Mac, iPad dhe Siri Remote.

Vetë AirPods Pro 2 nuk do të marrë ndonjë përmirësim harduer, por tani do të jetë i pajtueshëm me karikimin USB-C. Kjo do të thotë që përdoruesit mund të përdorin me lehtësi të njëjtin kabllo për të karikuar Mac, iPad, AirPods dhe linjën e re të iPhone 15. Për më tepër, AirPods Pro 2 mund të karikohet drejtpërdrejt nga iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max.

Për klientët që blejnë AirPods Pro 2 të ri, kutia e karikimit USB-C do të përfshihet në kuti. Megjithatë, ndryshe nga pritshmëritë fillestare, Apple nuk do ta shesë veçmas kutinë e karikimit USB-C.

Porositë për AirPods Pro 2 të ri me kutinë e karikimit USB-C tani mund të bëhen, me dërgesat e planifikuara të fillojnë më 22 shtator. Çmimi për AirPods Pro 2 mbetet në 249 dollarë.

Në përgjithësi, ky përditësim pasqyron angazhimin e Apple për të standardizuar produktet e saj me lidhësin USB-C, duke lejuar rritjen e komoditetit dhe përputhshmërisë në të gjitha pajisjet.

Burimet:

– Ngjarja e Apple