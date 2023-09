Lamtumirë iPhone 13 Mini: Apple heq telefonin e saj më të vogël

Apple ka ndërprerë prodhimin e iPhone 13 Mini, pas një fati të ngjashëm si paraardhësi i tij, iPhone 12 Mini. Telefoni me përmasa më të vogla është hequr nga grupi i Apple, duke lënë vend për iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 dhe iPhone SE të gjeneratës së dytë (2022).

iPhone 12 Mini, i prezantuar në vitin 2020, mori vlerësime të ndryshme. Ndërsa disa, duke përfshirë shkrimtarin e këtij artikulli, ishin adhurues të madhësisë kompakte, shumë përdorues ishin të zhgënjyer me jetëgjatësinë e baterisë dhe ekranin e ngushtë. Si rezultat, Apple iu desh të reduktonte prodhimin e iPhone 12 Mini me 70 për qind në më pak se një vit.

Me ndërprerjen e iPhone 13 Mini, entuziastët e ekranit të vogël kanë ende disa opsione. Shitës me pakicë dhe transportues të palëve të treta si Amazon ende ofrojnë iPhone 13 Mini për blerje. Përveç kësaj, ka në dispozicion telefona të vegjël Android të mirë, si dhe iPhone SE i gjeneratës së dytë miqësore me buxhetin, i cili përmban një ekran 4.7 inç, por i mungojnë disa nga veçoritë e avancuara që gjenden në modelin Mini të ndërprerë, si kamerat e dyfishta. MagSafe, 5G me brez ultra të gjerë dhe Face ID.

Ndërsa Apple ka vendosur të largohet nga prodhimi i telefonave me përmasa më të vogla, ka ende alternativa për ata që preferojnë një pajisje kompakte. Ndërprerja e iPhone 13 Mini mund të zhgënjejë disa, por ka ende opsione të disponueshme në treg për ata që kërkojnë një telefon më të vogël.

Përkufizime:

– iPhone 13 Mini: Versioni më i vogël i iPhone 13, i prezantuar nga Apple në linjën e saj të telefonave inteligjentë.

– iPhone SE: Një model i përshtatshëm për buxhetin iPhone me një madhësi më të vogël ekrani, që shpesh u shërben përdoruesve që preferojnë pajisje kompakte.

Burimi: Sheena Vasani, The Verge.