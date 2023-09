Apple prezanton kutinë e karikimit USB-C për AirPods Pro

Apple ka njoftuar se AirPods Pro tani do të vijë me një kuti karikimi USB-C, duke i lejuar përdoruesit të karikojnë kufjet e tyre duke përdorur të njëjtin kabllo si iPhone 15 i ri i tyre. Ky veprim pason miratimin gradual të Apple të USB-C në linjën e tij të produkteve, duke përfshirë Mac, iPad, iPhone dhe aksesorë të tjerë.

Më parë, kufjet kryesore të Apple përdornin portat e karikimit Lightning. Me kalimin në USB-C, përdoruesit tani mund të karikojnë me lehtësi AirPods Pro duke përdorur të njëjtin kabllo që vjen me iPhone 15 të tyre të ri. Për më tepër, Apple përmendi gjatë prezantimit se përdoruesit do të mund të karikojnë gjithashtu AirPods nga iPhone i tyre.

Megjithëse AirPods Pro po kalojnë në USB-C, është e rëndësishme të theksohet se kufjet e rregullta AirPods dhe AirPods Max nuk do të marrin një rishikim USB-C në këtë moment. Megjithatë, thashethemet kanë treguar se të dy produktet mund të përditësohen diku vitin e ardhshëm.

Ky njoftim nënkupton angazhimin e Apple ndaj lidhësit USB-C dhe rëndësinë e tij në rritje në industrinë e teknologjisë. USB-C ofron përfitime të shumta, duke përfshirë shpejtësi më të shpejtë të karikimit, ritme të përmirësuara të transferimit të të dhënave dhe rritje të përputhshmërisë me një gamë të gjerë pajisjesh.

Me kutinë e karikimit USB-C për AirPods Pro, Apple plotëson nevojat e klientëve të saj që tashmë kanë ose planifikojnë të blejnë iPhone 15 të ri. Ky integrim thjeshton procesin e karikimit dhe eliminon nevojën për kabllo ose përshtatës shtesë.

