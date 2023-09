Ngjarja e ardhshme e shtypit e Apple: Çfarë mund të presim?

By

Apple po përgatitet për ngjarjen e saj të shumëpritur për shtyp, që do të zhvillohet në selinë e kompanisë në Cupertino, Kaliforni. Ndërsa ngjarja vjetore e iPhone zakonisht është fokusuar në përmirësime në rritje, këtë vit Apple pritet të prezantojë për herë të parë karikimin USB-C në telefonat inteligjentë. Ky veprim do të përputhet me legjislacionin e fundit të Bashkimit Evropian që kërkon që të gjitha pajisjet e vogla të mbështesin karikimin USB-C deri në vitin 2024.

Miratimi i karikimit USB-C jo vetëm që do të thjeshtonte procesin e karikimit në pajisje dhe marka të ndryshme, por gjithashtu do të zvogëlonte numrin e karikuesve dhe kabllove me të cilët konsumatorët duhet të përballen. Analistët besojnë se ky ndryshim është një përçarje e rëndësishme në dizajnin e iPhone, por jo dramatike.

Përveç karikimit USB-C, linja e iPhone 15 thuhet se do të ketë veçorinë "Dynamic Island", duke zëvendësuar prerjen në krye të ekranit. Modelet e nivelit më të lartë iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max pritet të kenë veçori të reja, duke përfshirë një lente periskopi me pamje nga pas për zmadhimin optik të përmirësuar dhe një shtresë titani për një pajisje më të lehtë dhe më të hollë. Këto modele gjithashtu pritet të fuqizohen nga çipi më i fundit A17 i Apple, duke ofruar përpunim më të shpejtë dhe jetëgjatësi më të gjatë të baterisë.

Ngjarja e shtypit mund të ofrojë gjithashtu përditësime për kufjet e realitetit të përzier të Apple, Vision Pro, që do të lançohet në vitin 2024. Apple mund të tregojë veçori dhe bashkëpunime të reja për këtë produkt futuristik.

Për më tepër, Apple ka të ngjarë të zbulojë orët e saj më të fundit Apple, duke përfshirë Apple Watch Series 9, së bashku me iPhone-ët e rinj. Kompania gjithashtu mund të shfaqë AirPods-et e saj të gjeneratës së ardhshme me një kuti karikimi të pajtueshme me USB-C. Datat e lançimit për sistemet e ardhshme operative, si iOS 17, mund të shpallen gjithashtu.

Megjithatë, ngjarja nuk pritet të shfaqë iPad ose kompjuterë të rinj Mac, pasi analistët parashikojnë që këto njoftime të vijnë në tetor. Po kështu, Apple nuk parashikohet të lëshojë një pajisje të palosshme për të konkurruar me ofertat e Samsung dhe Google.

Si përmbledhje, ngjarja e ardhshme e shtypit e Apple premton përditësime dhe ndryshime emocionuese, me futjen e karikimit USB-C në iPhone që është një moment i rëndësishëm. Konsumatorët gjithashtu mund të presin me padurim veçori të reja në linjën e iPhone 15, si dhe ngacmime për kufjet e realitetit të përzier Vision Pro. Ngjarja është planifikuar të zhvillohet në selinë e Apple dhe do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e tyre të internetit.

