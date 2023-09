Apple prezanton iPhone 15 dhe Apple Watch në Ngjarje Vjetore Launch

By

Apple mbajti ngjarjen e saj vjetore të prezantimit të iPhone në Apple Park në Cupertino, Kaliforni, duke zbuluar iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus të shumëpritur. Veprimtaria gjithashtu shfaqi Apple Watch krejt të re, e cila është bërë me 95% titan.

Një ndryshim i dukshëm në linjën e produkteve të Apple është zhvendosja nga lëkura si material. Kompania prezantoi disa shirita dhe ngjyra të reja të bazuara në fibra dhe plastikë, duke treguar angazhimin e tyre për përdorimin e materialeve të ricikluara. Kjo lëvizje shënon një largim nga prezantimi origjinal i Apple Watch në 2014, i cili theksoi modën dhe veshjet luksoze si lëkura.

iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus tani shfaqin Dynamic Island, një veçori e prezantuar në iPhone 14 Plus të mëparshëm. Kjo teknologji dinamike e ekranit është e disponueshme si në modelet më të larta ashtu edhe në ato më të ulëta të iPhone 15.

iPhone 15 u zbulua në një video paraprake, duke shfaqur ngjyrat e tij të reja: rozë e heshtur, e verdhë, jeshile, blu dhe e zezë. Tim Cook, CEO i Apple, prezantoi shtesën më të fundit në linjën e iPhone.

Për sa i përket çmimit, Apple Watch Ultra 2 do të kushtojë 799 dollarë, Seria 9 me 399 dollarë dhe gjenerata e dytë SE me 249 dollarë.

Apple po revolucionarizon gjithashtu grupet e saj për Apple Watch. Me fokus në qëndrueshmërinë mjedisore, kompania prezantoi shirita të rinj të endur që janë 100% pa lëkurë. Apple bashkëpunoi me markën luksoze Hermès në katër grupe të reja dhe njoftoi një bashkëpunim grupi me markën e veshjeve sportive Nike.

Pika kryesore e Apple Watch Ultra 2 është çipi i tij S9, i cili mundëson gjetje precize përmes një arkitekture ultra të gjerë të gjeneratës së dytë. Ai krenohet me një ekran të ri të aftë për 3,000 nits, 72 orë jetëgjatësi të baterisë dhe 95% titan të ricikluar.

Iniciativat mjedisore të Apple u theksuan gjithashtu gjatë ngjarjes. Ish-administratorja e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit dhe ekzekutiveja e Apple, Lisa Jackson, diskutuan përkushtimin e kompanisë për energjinë e pastër dhe reduktimin e emetimeve në zinxhirin e saj të furnizimit.

Në një video rreth iniciativave mjedisore të Apple, aktorja Octavia Spencer u shfaq si "Nëna Natyrë", së bashku me Tim Cook dhe Lisa Jackson.

Fokusi i Apple në inteligjencën artificiale ishte i dukshëm me prezantimin e "motorit nervor", një përshpejtues i AI i ngulitur në çipat e tij. Kjo teknologji rrit aftësitë e të mësuarit të makinerive duke optimizuar konsumin e energjisë, duke e veçuar Apple nga konkurrentët si OpenAI dhe Google.

U njoftuan gjithashtu veçori të reja për Apple Watch, duke përfshirë Double Tap, i cili lejon përdoruesit të ndërveprojnë me pajisjen duke përdorur gishtin tregues dhe gishtin e madh pa prekur ekranin. Veçoria "Gjeni iPhone tim" të orës është përmirësuar gjithashtu për të ofruar informacion më të saktë të vendndodhjes.

Në përgjithësi, ngjarja vjetore e nisjes së Apple shfaqi risitë e saj më të fundit në telefonat inteligjentë dhe orët inteligjente, duke demonstruar përkushtimin e kompanisë ndaj qëndrueshmërisë, AI dhe përvojës së përdoruesit.

