Apple dhe partneri AAA do t'u sjellin iPhone-ve Asistencë Rrugore me energji satelitore

Apple ka njoftuar një partneritet të ri me AAA për të sjellë Asistencë Rrugore me fuqi satelitore për iPhone 15 dhe iPhone 14. Ky funksion zgjerohet në sistemin ekzistues Emergjent SOS nëpërmjet satelitit, i cili u prezantua me iPhone 14. Me këtë shërbim të ri, përdoruesit e iPhone mund të tani merrni ndihmë për problemet e makinës si p.sh. një gomë e ndenjur ose mbarimi i benzinës kur ato janë jashtë rrezes së celularit.

Kur aktivizoni një iPhone 14 ose iPhone 15 të ri, përdoruesit do të marrin dy vjet akses falas në Emergjencën SOS dhe Ndihmën Rrugore. Shërbimet e ofruara nëpërmjet kësaj veçorie mbulohen sipas kushteve të anëtarësimit në AAA për anëtarët e AAA-së, ose ofrohen në bazë të pagesës për përdorim për jo anëtarët.

Për të hyrë në shërbimin e Asistencës në Rrugë, përdoruesit thjesht mund t'i dërgojnë mesazh AAA-së për ndihmë në situata emergjente si mbyllja nga makina e tyre ose mbarimi i karburantit. Ky funksion përdor opsionin e Apple Emergency Text me anë të satelitit kur nuk ka mbulim celular ose Wi-Fi të disponueshëm.

Kur një përdorues kontakton AAA për ndihmë, një pyetësor i shkurtër do të shfaqet në ekran për të mbledhur detaje thelbësore. Këto detaje më pas mund të transmetohen nëpërmjet satelitit në AAA, i cili do t'i dërgojë një mesazh të drejtpërdrejtë përdoruesit dhe do të dërgojë ndihmë në vendndodhjen e tyre. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se kjo veçori satelitore kërkon një vijë të qartë shikimi drejt qiellit, kështu që mund të mos funksionojë në zona shumë të pyllëzuara ose vende të tjera me pamje të penguar.

Ndërsa Apple nuk ka njoftuar koston për Emergjencën SOS pas dy viteve të para, është një shtesë e mirëpritur për përdoruesit e iPhone që mund të gjejnë veten në nevojë për ndihmë në zona të largëta ose në situata ku metodat tradicionale të komunikimit nuk janë të disponueshme.

Burimet: Apple, AAA