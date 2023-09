iPhone 15 i ardhshëm i Apple: Çfarë duhet të presësh

By

Apple po përgatitet të zbulojë iPhone 15 të shumëpritur gjatë ekspozimit vjetor të produkteve. Gjigandi i teknologjisë ka përjetuar një rënie të lehtë të shitjeve, me tre tremujorë radhazi të numrave në rënie, duke sinjalizuar një tjetër rënie të mundshme në tremujorin aktual. Kjo ka rezultuar në një rënie të çmimit të aksioneve të Apple dhe një ndalim të rritjes së vlerës së saj të tregut.

Ngjashëm me përsëritjet e mëparshme, iPhone 15 nuk pritet të shfaqë përparime teknologjike novatore. Në vend të kësaj, ka të ngjarë të ofrojë përmirësime në rritje në çipat, baterinë dhe kamerat e tij. Megjithatë, një ndryshim i dukshëm është miratimi i standardit të kabllove USB-C, të cilin Apple ka të ngjarë të prezantojë për karikim.

Ky kalim në USB-C është nxitur kryesisht nga një mandat nga rregullatorët evropianë që kërkon heqjen graduale të kabllove të portit Lightning deri në vitin 2024. Ka spekulime nëse Apple do ta zbatojë këtë ndryshim globalisht ose do ta kufizojë atë në tregun evropian. Për fat të mirë, shumë konsumatorë tashmë kanë kabllo USB-C për shkak të përdorimit të tyre të gjerë nëpër pajisje të ndryshme, duke e bërë tranzicionin relativisht të përshtatshëm. Kabllot USB-C ofrojnë gjithashtu shpejtësi më të shpejtë karikimi dhe transferime të të dhënave në krahasim me kabllot Lightning, gjë që mund të shihet si pozitive për konsumatorët.

Për më tepër, modelet e iPhone 15 mund të shfaqin një ridizajn, me një prerje që ndryshon formën në ekranin e ekranit të njohur si "Ishulli Dinamik". Ky element i dizajnit u prezantua për herë të parë me pajisjet Pro dhe Pro Max të vitit të kaluar. Ka gjithashtu thashetheme për versionet Pro dhe Pro Max që përfshijnë një lente telefoto të stilit periskop me një zmadhim optik 6x, duke ofruar një përvojë të përmirësuar të kamerës për fotografimin në distanca të gjata.

Me këto përmirësime, analistët parashikojnë një rritje të mundshme të çmimeve të modeleve Pro dhe Pro Max. Kjo vjen në një kohë kur inflacioni pas pandemisë po ndikon tashmë në buxhetet e familjeve, duke testuar gatishmërinë e konsumatorëve për të paguar për pajisjet premium.

Përveç iPhone-ve të rinj, Apple pritet gjithashtu të zbulojë orët e saj më të fundit inteligjente dhe sistemin e ardhshëm operativ iOS 17. iOS 17 do të prezantojë veçori të tilla si transkriptimet në kohë reale të thirrjeve pa përgjigje, duke i lejuar përdoruesit të vendosin nëse do t'i përgjigjen thirrjes përpara se të regjistrohet posta zanore.

Në përgjithësi, lëshimi i iPhone 15 i Apple pritet shumë, edhe me mungesën e përparimeve të mëdha teknologjike. Miratimi i kabllove USB-C, përmirësimet e kamerës dhe përditësimet e softuerit pritet të tërheqin konsumatorët dhe të nxisin shitjet.

Burimet:

– Artikulli burimor: [Shto Emrin e Burimit dhe URL-në]

– Përkufizimi USB-C: [Shto emrin e burimit dhe përkufizimin]

– Përkufizimi i portit Lightning: [Shto emrin dhe përkufizimin e burimit]