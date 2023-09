Apple vendos të zbulojë linjën e ardhshme të iPhone, iPhone 15

Apple po përgatitet të zbulojë modelin e saj më të fundit të iPhone, iPhone 15, gjatë një ngjarjeje të shumëpritur në selinë e saj në Cupertino. Kompania shpreson që prezantimi i produktit të saj kryesor do të ndihmojë në rritjen e shitjeve, të cilat kanë pësuar një rënie në tremujorët e fundit. Linja e ardhshme e iPhone 15 pritet të shfaqë përparime në rritje në teknologji, duke përfshirë përmirësime në çipat, baterinë dhe kamerat e pajisjes.

Thashethemet sugjerojnë se modelet bazë të iPhone 15 do të vijnë me një prerje që ndryshon formën në ekranin e ekranit të quajtur "Dynamic Island", i cili do të përdoret për njoftimet e aplikacioneve. Për më tepër, modelet e nivelit të lartë iPhone 15 Pro dhe Pro Max mund të përfshijnë një lente telefoto të stilit periskop me një zmadhim optik 6x, duke rritur cilësinë e fotografive në distanca të gjata. Sidoqoftë, kjo do të ishte akoma më pak se zmadhimi optik 10x i ofruar nga Galaxy S22 Ultra i Samsung.

Për shkak të kamerës së përmirësuar dhe përmirësimeve të tjera, analistët parashikojnë që çmimet e modeleve Pro dhe Pro Max mund të rriten me një shtesë prej 100 deri në 200 dollarë. Kjo rritje e çmimit do të testojë gatishmërinë e konsumatorëve për të paguar për telefonat inteligjentë premium mes inflacionit pas pandemisë dhe pasigurive ekonomike.

Një ndryshim i rëndësishëm që Apple pritet të shpallë është miratimi i standardit të kabllove USB-C për karikimin e iPhone 15 dhe modeleve të ardhshme. Ky tranzicion është në përgjigje të një mandati nga rregullatorët evropianë, të cilët po heqin gradualisht kabllot e portit Lightning të përdorura aktualisht nga Apple. Kabllot USB-C ofrojnë shpejtësi më të shpejtë të karikimit dhe transferimit të të dhënave, duke i bërë ato një zgjedhje popullore mes përdoruesve.

Përveç iPhone-ve të rinj, Apple ka të ngjarë të zbulojë gjeneratën e ardhshme të orëve inteligjente gjatë ngjarjes. Kompania do të prezantojë gjithashtu iOS 17, versionin më të fundit të sistemit të saj operativ, i cili do të përfshijë veçori të reja si transkriptimi në kohë reale i postës zanore dhe përmirësimi i menaxhimit të thirrjeve.

Zbulimi i produktit të Apple vjen në një kohë sfiduese për kompaninë, pasi ajo përballet me një rënie të lehtë në shitje dhe një rënie të çmimeve të aksioneve. Megjithatë, parashikimi rreth lëshimit të linjës së iPhone 15 jep shpresë për një ringjallje të interesit të konsumatorëve dhe përmirësim të performancës financiare.

