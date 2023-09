Apple pritet të zbulojë linjën e re të iPhone me karikues USB-C

Apple do të prezantojë sot linjën e saj të re të iPhone, e cila pritet të ketë një kalim nga portat e karikuesit Lightning në USB-C. Ky veprim vjen pas një mosmarrëveshjeje me Bashkimin Evropian (BE), i cili ka mandatuar që të gjitha pajisjet e vogla, përfshirë telefonat, duhet të jenë të pajtueshme me kabllot e karikimit USB-C deri në fund të vitit të ardhshëm. BE-ja argumenton se ky ndryshim do të reduktojë mbeturinat dhe do të kursejë para për konsumatorët.

Apple ka pretenduar më parë se kablloja e saj Lightning është më e sigurt se karikuesit USB-C, të cilët tashmë përdoren nga kompani rivale si Samsung. Megjithatë, kompania tani është në përputhje me kërkesat e BE-së. Modelet e reja të iPhone pritet të zbulohen në eventin Wonderlust të Apple, që zakonisht është koha e vitit kur prezantohen iPhone-ët e rinj.

Ky njoftim vjen në një kohë kur Apple po përballet me rënie të shitjeve të iPhone për shkak të çmimeve më të larta. Klientët po zgjedhin të vonojnë përmirësimin në modele më të reja. Për më tepër, kompania po merret me tensionet diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Raportet sugjerojnë se qeveria kineze po i ndalon nëpunësit civilë të përdorin telefonat Apple.

Analistët parashikojnë se kalimi në USB-C do të jetë fokusi kryesor i njoftimit të Apple. Yory Wurmser, Analisti kryesor në Insider Intelligence, beson se ngjarja e sotme do të prezantojë gjithashtu modelet e reja të Apple Watch dhe AirPod, por iPhone 15 do të jetë lëshimi më i rëndësishëm për kompaninë. Politikëbërësit e BE-së besojnë se futja e një karikuesi të përbashkët do të thjeshtojë jetën e evropianëve dhe do të eliminojë nevojën për karikues të vjetëruar, duke rezultuar në kursime të kostos prej 250 milionë euro në vit për konsumatorët.

Ndërsa disa konsumatorë mund të kenë shqetësime për ndryshimin e kabllove, analistët si Avi Greengart nga Techsponential parashikojnë se brenda një brezi, konsumatorët do të pranojnë dhe përshtaten me standardin e ri. Pritet gjithashtu që Apple të rrisë çmimet në modelet e saj Pro krahas përmirësimeve të kamerave dhe çipave të iPhone.

Rënia e fundit e shitjeve të iPhone, e cila përbënte gati gjysmën e të ardhurave totale të Apple, ka ngritur shqetësime. Kufizimet e qeverisë kineze për iPhone në zyrat qeveritare dhe subjektet e mbështetura nga shteti kanë ndikuar gjithashtu në aksionet e Apple dhe ndjenjën e tregut. Megjithatë, analistët si Dan Ives nga Wedbush besojnë se Apple ka fituar një pjesë të konsiderueshme të tregut në Kinë dhe parashikojnë se çdo ndalim i mundshëm do të ndikonte vetëm në një pjesë të vogël të shitjeve të parashikuara të iPhone në vend.

Burimet:

- AFP

Përkufizime:

– Portat e karikuesit Lightning: Portat e ngarkimit të pronarit të përdorura nga pajisjet Apple.

– USB-C: Një port universal karikimi që po bëhet standardi i industrisë për shumë pajisje elektronike.

– Bashkimi Evropian (BE): Një bashkim politik dhe ekonomik i 27 vendeve anëtare të vendosura në Evropë.

– Kabllot e karikimit USB-C: Kabllot USB-C, të njohura gjithashtu si USB Type-C, janë kabllo të kthyeshme të afta për të transmetuar energji dhe të dhëna.