Ngjarja e Apple 2023: Nisja dhe pritshmëritë e Serisë iPhone 15

Në vetëm pak orë, Apple do të nisë ngjarjen e saj vjetore të shtatorit, të njohur si 'Wonderlust', ku zakonisht zbulon gjeneratën e fundit të iPhone dhe produkteve të tjera. Këtë vit, të gjithë sytë janë te seria e shumëpritur e iPhone 15, e cila pritet të sjellë përmirësime dhe përmirësime të rëndësishme në linjën kryesore të smartfonëve të Apple.

Seria iPhone 15 thuhet se do të përfshijë iPhone 15 standard, iPhone 15 Plus më të madh dhe modelet premium - iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max. Modelet standarde pritet të kenë një ekran 6.1 inç, ndërsa modelet Plus do të kenë një ekran më të madh 6.7 inç. Një ndryshim i dukshëm në të gjitha modelet e iPhone 15 është kalimi nga porti Lightning në portin USB-C, duke u ofruar përdoruesve më shumë fleksibilitet në lidhje.

Modelet Pro, si zakonisht, do të vijnë me veçori premium dhe një çmim më të lartë. Ata thuhet se kanë një dizajn më të hollë me korniza të lakuar dhe një shasi titani në vend të çelikut inox. Mund të ketë gjithashtu një buton të ridizajnuar "heshtje" që mund të shërbejë si një buton Veprimi, i frymëzuar nga Apple Watch Ultra.

Nën kapuçin, iPhone 15 Pro dhe Pro Max pritet të fuqizohen nga çipi i përmirësuar A3 17 nanometër, duke premtuar shpejtësi më të shpejta dhe efikasitet të përmirësuar. Për më tepër, modelet Pro mund të përfshijnë një lente të përmirësuar të kamerës telefoto për aftësi superiore fotografike.

Detajet e çmimit për serinë iPhone 15 mbeten të pasigurta, por ka spekulime për një rritje të mundshme të çmimit në krahasim me gjeneratën e mëparshme. Analisti Jeff Pu parashikon që iPhone 15 Pro mund të fillojë nga 1,099 dollarë, ndërsa burime të tjera sugjerojnë një rritje prej 100 dollarësh për të dy modelet Pro, duke e vendosur iPhone 15 Pro midis 1,099 dhe 1,199 dollarë dhe Pro Max midis 1,199 dhe 1,299 dollarë.

Lansimi i serisë iPhone 15 vjen në një kohë sfiduese për industrinë e smartfonëve, me një rënie të fundit në shitje. Shitjet e smartfonëve të Apple u ulën me 2.4 për qind në tremujorin e fundit, por kompania synon të ringjallë interesin e konsumatorëve me veçoritë dhe përmirësimet bindëse të linjës së re. Këto përfshijnë teknologjinë Dynamic Island, një heqje të mundshme të nivelit ikonik dhe avancime inovative të kamerës si lente periskopi për iPhone 15 Pro Max.

Me ngjarjen e Apple vetëm disa orë larg, entuziastët e teknologjisë dhe konsumatorët presin me padurim zbulimin zyrtar të serisë iPhone 15 dhe njoftime të tjera emocionuese. Qëndroni të sintonizuar për më shumë përditësime mbi ngjarjen Wonderlust të Apple.

