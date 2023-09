Çfarë duhet të presësh në ngjarjen e Apple 2023: iPhone 15, Apple Watch Series 9 dhe më shumë

By

Ngjarja e shumëpritur e Apple 2023 është afër, dhe entuziastët e teknologjisë po presin me padurim njoftimet që Apple ka përgatitur për ta. Një nga pikat kryesore të ngjarjes pritet të jetë zbulimi i serisë së re iPhone 15. Thashethemet sugjerojnë se do të ketë katër modele në linjë: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max. Një ndryshim emocionues që mund të prezantohet në modelet "Pro" është përdorimi i kornizave të titanit në vend të çelikut inox.

Ngjarja e Apple është planifikuar të fillojë në orën 10 të mëngjesit me orën e Paqësorit të martën dhe mund të transmetohet drejtpërdrejt në YouTube, faqen e internetit të Apple ose aplikacionin Apple Events në Apple TV. Përveç iPhone-ve, ka edhe pritje për të parë Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, dhe ndoshta një iPad mini 7 të ri.

Ndër seritë iPhone 15, iPhone 15 Pro Max pritet të vjedhë shfaqjen me funksionin e tij të ri të fuqishëm të zmadhimit të periskopit. Sipas Mark Gurman nga Bloomberg, Apple ka të ngjarë të prezantojë këto produkte emocionuese në ngjarjen e ardhshme.

Kur bëhet fjalë për serinë iPhone 15, thashethemet sugjerojnë se iPhone 15 do të trashëgojë disa veçori nga iPhone 14 Pro, të tilla si një kamerë e fuqishme 48MP dhe Dynamic Island. iPhone 15 Pro pritet të fuqizohet nga çipi A17 Bionic, duke e bërë atë jashtëzakonisht të shpejtë. Sidoqoftë, këto përmirësime mund të vijnë me një çmim më të lartë. Ka gjithashtu spekulime se të gjitha modelet e iPhone mund të kalojnë në USB-C për karikim më të shpejtë dhe karikimi me valë mund të bëhet më i aksesueshëm.

Për sa i përket çmimit, çmimet fillestare të pritshme për serinë iPhone 15 janë si më poshtë:

iPhone 15: 799 dollarë

iPhone 15 Plus: 899 dollarë

iPhone 15 Pro: Duke filluar nga 1099 dollarë nëse merr një rritje prej 100 dollarësh

iPhone 15 Pro Max: Duke filluar nga 1299 dollarë masive nëse merr një rritje prej 200 dollarësh

Një tjetër njoftim emocionues që mund të bëhet në këtë event është Apple Watch Series 9. Ndërsa detajet rreth tij janë të pakta, priten përmirësime në krahasim me modelin e mëparshëm. Nuk ka asnjë shenjë të një Apple Watch Ultra 2, por Apple thuhet se po punon për shtimin e sensorëve të sheqerit në gjak dhe presionit të gjakut në orët e tyre inteligjente të ardhshme.

Ndërsa një version krejt i ri i AirPods mund të mos zbulohet, mund të ketë ndryshime në kutitë e tyre të karikimit. Apple thuhet se do të zëvendësojë lidhësin Lightning me USB-C, duke e përafruar atë me çelësin e përfolur për iPhone.

Përveç këtyre njoftimeve të pritshme, ka pasur thashetheme të shumta për MacBook-ët e rinj, duke përfshirë MacBook Pro 14-inç dhe 16-inç, si dhe një MacBook Air 15-inç me çipin M2. iPad të rinj janë gjithashtu në punë, me mundësinë që iPad mini 7 të shfaqet. Për më tepër, flitet për një HomePod me ekran dhe prezantimin e AirPods Max 2. Dhe nëse kufjet Apple VR/VR të paraafishuara në WWDC 2023 nuk zbulohen plotësisht, më shumë detaje mund të zbulohen në shtator.

Pra, bëhuni gati për një ngjarje emocionuese të Apple, ku do të shihni të ardhmen e iPhone-ve, Apple Watches dhe ndoshta disa surpriza që Apple i ka mbajtur të fshehta.

