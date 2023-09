Apple do të shpallë modelet e reja të iPhone dhe më shumë në ngjarjen kryesore

Apple po përgatitet të zbulojë linjën e saj më të fundit të modeleve të iPhone gjatë ngjarjes së saj kryesore të shumëpritur, të titulluar "Wonderlust". Ngjarja është planifikuar për të martën në ora 10:XNUMX dhe do të transmetohet drejtpërdrejt për audiencën në mbarë botën. Krahas iPhone-ve të rinj, Apple mund të zbulojë gjithashtu një Apple Watch të ri dhe të ofrojë përditësime për kufjet e ardhshme Vision Pro VR.

Thashethemet sugjerojnë se Apple do të prezantojë katër modele iPhone të gjeneratës së ardhshme: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max. Veçanërisht, modelet "Pro" pritet të kenë një kalim nga korniza prej çeliku inox në korniza titani më të lehta dhe potencialisht më të holla. Ndërsa ka spekulime se si do të duket, detajet do të mbahen të fshehta deri në konferencë.

Një ndryshim i rëndësishëm që Apple ka të ngjarë të shpallë është kalimi nga porti i tij i pronarit Lightning në portin USB-C më të miratuar. Ky ndryshim nxitet nga rregulloret e BE-së dhe mund të ketë implikime për mënyrën se si blerësit e ardhshëm të iPhone angazhohen me pajisjet e tyre. Mbetet për t'u parë se si Apple do ta prezantojë dhe justifikojë këtë ndryshim për klientët e saj.

Përveç zbulimit të iPhone, Apple mund të shfrytëzojë mundësinë për të zbuluar një përsëritje të re të Apple Watch. Kompania ka një histori të rifreskimit të pajisjes së saj popullore të veshjes çdo vit, megjithëse detajet në lidhje me Apple Watch të ri janë ende të pakta.

Për më tepër, Apple mund të prekë shkurtimisht Vision Pro, kufjet e saj të shumëpritura të realitetit virtual. Me ngjarjen e iPhone që tërhoqi një sasi të konsiderueshme vëmendjeje, nuk do të ishte befasuese nëse Apple do të jepte përditësime mbi progresin e Vision Pro përpara nisjes së tij të pritshme vitin e ardhshëm.

Për të parë transmetimin e drejtpërdrejtë të ngjarjes kryesore, shikuesit mund ta përdorin atë drejtpërdrejt në faqen zyrtare të Apple ose përmes YouTube. Ngjarja do të jetë e disponueshme në transmetimin e drejtpërdrejtë të YouTube dhe aplikacioni Apple TV do të shfaqë ngjarjen drejtpërdrejt si dhe ato të mëparshme për ata që preferojnë të përdorin Apple TV.

Me zbulimin e afërt të modeleve të reja të iPhone, përditësimet e mundshme të Apple Watch dhe njohuritë mbi zhvillimin e kufjeve Vision Pro VR, ngjarja kryesore e Apple premton një ekspozitë emocionuese të inovacioneve dhe ofertave më të fundit të kompanisë.

Burimet:

