Apple do të njoftojë modelet e reja të iPhone dhe përditësimet e mundshme për Apple Watch dhe Vision Pro në ngjarjen kryesore

Apple është vendosur të zbulojë linjën e saj më të fundit të modeleve të iPhone gjatë ngjarjes së ardhshme kryesore "Wonderlust". Gjigandi i teknologjisë thuhet se do të prezantojë gjeneratën e ardhshme të iPhone-ve, duke përfshirë iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max. Në mënyrë emocionuese, Apple mund të zgjedhë korniza titani në vend të çelikut të pandryshkshëm për modelet e saj "Pro", duke rezultuar në pajisje më të lehta dhe korniza potencialisht më të hollë të ekranit. Ndërsa pamja e saktë mbetet e panjohur, konferenca e Apple do të japë pamjen e parë të këtyre modeleve të reja.

Në përgjigje të rregulloreve të BE-së, Apple pritet gjithashtu të zëvendësojë portin e saj të pronarit Lightning me portin më standard USB-C. Ky ndryshim paraqet një mundësi interesante për Apple që të trajtojë se si planifikon të lundrojë në këtë ndryshim dhe se si konsumatorët do t'i përgjigjen këtij ndryshimi.

Krahas modeleve të iPhone, Apple mund të shfrytëzojë mundësinë për të prezantuar një përsëritje të re të Apple Watch. Historikisht, kompania rifreskon linjën e saj të orëve inteligjente në baza vjetore, megjithëse detajet specifike rreth përditësimeve të mundshme për Apple Watch të këtij viti mbeten të pakta.

Për më tepër, Apple mund të diskutojë Vision Pro gjatë ngjarjes kryesore. Ndërsa informacioni i kufizuar është i disponueshëm, kompania parashikon të lançojë kufjet e saj të realitetit virtual, Vision Pro, në vitin e ardhshëm. Duke marrë parasysh vëmendjen e konsiderueshme të mbledhur nga ngjarjet e Apple për iPhone, çdo njohuri e ndarë në lidhje me Vision Pro padyshim që do të nxisë pritjen për këtë produkt të ardhshëm.

Për ata që janë të etur për të parë ngjarjen, Apple do të transmetojë drejtpërdrejt fjalimin kryesor në YouTube, ku shikuesit mund të hyjnë drejtpërdrejt në transmetimin e drejtpërdrejtë në këtë faqe. Përdoruesit e Apple TV mund t'i bashkohen gjithashtu emocioneve duke hapur aplikacionin TV dhe duke gjetur seksionin "Apple Special Event" për të parë ngjarjen drejtpërdrejt ose për të rishikuar shënimet kryesore të kaluara. Përndryshe, individët pa Apple TV ose një preferencë për YouTube mund të mbështeten në seksionin Apple Events të faqes së internetit të Apple për të transmetuar drejtpërdrejt ngjarjen në shfletuesin e tyre të preferuar, duke përfshirë Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dhe Google Chrome.

Në përgjithësi, ngjarja kryesore e Apple premton të japë një sërë njoftimesh emocionuese, duke shfaqur modelet më të fundit të iPhone, përditësimet e mundshme të Apple Watch dhe njohuri për Vision Pro të shumëpritur.

Përkufizime:

– Porta Lightning: Një portë lidhëse e krijuar nga Apple për pajisjet e saj celulare.

– Porta USB-C: Një lidhës standard i përdorur gjerësisht që mundëson transferim më të shpejtë të të dhënave dhe aftësi karikimi.

– Korniza titani: Komponenti strukturor që rrethon skajet e iPhone, i cili në këtë rast do të ishte i përbërë nga titani, duke ofruar qëndrueshmëri dhe ulje të mundshme të peshës.

