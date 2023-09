Seria iPhone 15: Çmimi, Përmirësimet dhe Thashethemet

Apple është vendosur të zbulojë linjën e saj të iPhone 15 në ngjarjen "Wonderlust" sot, dhe rrjedhjet e shumta dhe thashethemet janë shfaqur në lidhje me çmimin e modeleve të iPhone 15 Pro. Sipas këtyre burimeve, modelet iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max do të kenë rritje të ndjeshme të çmimeve në krahasim me modelet e vitit të kaluar. iPhone 15 Pro Max pritet të ketë rritjen më të lartë të çmimit.

Thashethemet sugjerojnë se modelet vanilje iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus do të lansohen me të njëjtin çmim si paraardhësit e tyre, por disa raporte tregojnë se mund të ketë një rritje margjinale të çmimit. Nga ana tjetër, iPhone 15 Pro Max thuhet se do të marrë rritjen më të madhe të çmimit së bashku me përmirësimin më të madh, i cili përfshin një lente kamerash të stilit periskop dhe një shasi titani.

Informacionet e reja nga Macrumors sugjerojnë se nuk do të ketë rritje çmimi për modelet jo-pro të iPhone 15. Modeli bazë i iPhone 15 pritet të fillojë nga 799 dollarë, i njëjti çmim si iPhone 14 vitin e kaluar. Në Indi, çmimi i modelit bazë u vendos në 79,900 Rs dhe ka të ngjarë të mbetet i njëjtë këtë vit.

Modelet e iPhone 15 Pro thuhet se kanë përmirësime të dizajnit të tilla si korniza më të hollë dhe të lakuar, si dhe një kornizë të re titani për të zëvendësuar shasinë e çelikut inox. Ka zëra për një buton të ridizajnuar "me zë" që mund të shërbejë si një buton Veprimi i ngjashëm me Apple Watch Ultra. Ky ndryshim mund të zëvendësojë butonin e ndërrimit anësor të parë në gjeneratat e mëparshme të iPhone.

iPhone 15 Pro pritet të ketë një rritje të çmimit prej 100 dollarë, duke filluar nga 1099 dollarë në SHBA. Kjo mund të çojë në një rritje çmimi prej të paktën 10,000 Rs në Indi. Super-premium iPhone 15 Pro Max thuhet se do të ketë rritjen më të lartë të çmimit, me një çmim fillestar të mundshëm prej 1299 dollarësh në SHBA.

