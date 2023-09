Apple prezanton serinë e re Apple Watch 9 me veçori të përmirësuara

Apple mbajti sot ngjarjen e saj të shumëpritur, duke prezantuar një sërë ofertash të reja harduerike. Pika kryesore e ngjarjes ishte zbulimi i shtesës më të fundit në linjën e tyre të veshjeve, Apple Watch Series 9.

Ora e re inteligjente mundësohet nga çipi më i fundit S9, i cili krenohet me një rritje prej 60% në performancë dhe një GPU 30% më të shpejtë në krahasim me paraardhësin e tij. Deidre Caldbeck, drejtor i marketingut të produkteve të Apple Watch, e quajti atë si "çipi më i fuqishëm i orës deri më tani".

Një nga përmirësimet kryesore në Serinë 9 është diktimi i përmirësuar, i cili është përmirësuar deri në 25%. Ky përmirësim do t'i bëjë komandat zanore dhe ndërveprimet me Siri edhe më të qetë për përdoruesit.

Seria 9 prezanton disa veçori të reja emocionuese. Përdoruesit tani mund të aksesojnë të dhënat shëndetësore me Siri, duke lejuar monitorim të përshtatshëm të gjendjes fizike dhe mirëqenies së tyre. Një veçori tjetër e quajtur Name Drop u mundëson përdoruesve të ndajnë informacione personale me përdorues të tjerë në afërsi të cilët kanë gjithashtu një Apple Watch Series 9. Përveç kësaj, funksioni Double Tap i lejon përdoruesit të kontrollojnë funksionet e orës duke trokitur gishtin tregues dhe gishtin e madh në dorën që mbajnë shikojnë.

Apple gjithashtu ka dyfishuar ndriçimin e ekranit, duke siguruar dukshmëri të përmirësuar edhe në rrezet e diellit të ndritshme. Një tjetër shtesë praktike është aftësia për të bërë ping iPhone-in tuaj direkt nga ora, duke e bërë më të lehtë gjetjen e telefonit tuaj kur ai mungon.

Në lajme të tjera, ka pasur spekulime dhe lë të kuptohet se iPhone i fundit do të vijë i pajisur me një lidhës USB-C. Ndërsa kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht, burimet e zinxhirit të furnizimit dhe raportet e fundit sugjerojnë se Apple mund të bëjë ndryshimin. Ky ndryshim do të zhbllokonte shpejtësi më të shpejta të karikimit dhe do të përmirësonte përputhshmërinë me pajisjet e tjera USB-C.

Këto njoftime emocionuese nga eventi i Apple tregojnë përkushtimin e tyre për të shtyrë kufijtë e teknologjisë, duke ofruar produkte inovative që përmirësojnë përvojën e përdoruesit.

Burimet:

– Apple Watch Series 9: [fut burimin]

– USB-C për thashethemet iPhone: [fut burimin]