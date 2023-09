Furnizuesi i Apple Foxconn do të dërgojë iPhone 15 Made in India, duke zgjeruar prodhimin përtej Kinës

Furnizuesi i Apple, Foxconn, do të nisë dërgimin e iPhone 15 Made in India, vetëm disa javë pasi telefonat inteligjentë të jenë nxjerrë nga fabrikat kineze. Kjo lëvizje nga Apple është pjesë e një nisme shumëvjeçare për të diversifikuar prodhimin e saj përtej Kinës dhe për të zvogëluar dobësitë e zinxhirit të furnizimit. Montimi i iPhone-ve në Indi jo vetëm që do të ndihmojë Apple të zgjerojë aftësitë e saj prodhuese, por gjithashtu do të zbusë pasiguritë në tregti të shkaktuara nga tensionet midis Uashingtonit dhe Pekinit.

Objekti i Foxconn në Sriperumbudur, Tamil Nadu, do të luajë një rol vendimtar në lehtësimin e dërgesës së njësive më të fundit të iPhone. Megjithatë, prodhimi i iPhone 15 në Indi do të varet nga disponueshmëria e komponentëve, kryesisht me burim nga importet, si dhe nga rritja e qetë e linjave të prodhimit në objektin e Foxconn pranë Chennai.

Përveç Foxconn, furnizues të tjerë të Apple që operojnë në Indi, si Pegatron Corp. dhe një strukturë Wistron Corp. që do të blihet së shpejti nga Tata Group, pritet gjithashtu të fillojnë montimin e iPhone 15. Kjo do të forcojë më tej praninë prodhuese të Apple në Indi.

iPhone 15 do të lansohet sot në eventin Wonderlust, së bashku me njoftime të tjera duke përfshirë serinë e re Apple Watch dhe Apple AirPods. Modelet e iPhone 15 dhe 15 Plus pritet të kenë një mbrapa xhami dhe anët prej alumini, ndërsa versionet e nivelit më të lartë Pro thuhet se do të kenë një kalim në një dizajn titani, duke i bërë ato më të qëndrueshme dhe më të lehta.

Në përgjithësi, vendimi i Apple për të prodhuar iPhone në Indi është një lëvizje strategjike për të diversifikuar zinxhirin e saj të furnizimit dhe për të reduktuar varësinë e saj nga Kina. Duke zgjeruar prodhimin e saj përtej Kinës, Apple synon të sigurojë një furnizim më elastik dhe të sigurt të produkteve të saj kritike.

