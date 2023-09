Apple zbulon linjën e iPhone 15 në Wonderlust Event

Apple ka njoftuar lançimin e serisë së saj të shumëpritur iPhone 15 në eventin Wonderlust. Ngjarja, e cila do të transmetohet nga zyra e Apple me bazë në Cupertino, prezantoi katër iPhone të rinj – iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max.

Një nga ndryshimet kryesore në serinë iPhone 15 është kalimi në mbështetjen e USB Type-C. Kjo lëvizje thuhet se është për shkak të rregulloreve të BE-së që mbrojnë lidhjet e standardizuara të pajisjeve. Ndërsa modelet standarde të iPhone 15 mund të kenë shpejtësi të kufizuar karikimi me kabllot e certifikuara nga Apple të kërkuara, iPhone 15 Pro dhe Pro Max do të ofrojnë shpejtësi më të shpejta të transferimit të të dhënave.

Për sa i përket dizajnit, modelet iPhone 15 dhe 15 Plus pritet të kenë një mbrapa xhami dhe anët prej alumini. Nga ana tjetër, versionet Pro të nivelit më të lartë do të vijnë me një dizajn titani, duke i bërë ato më të qëndrueshme dhe më të lehta. Modelet Pro do të fuqizohen gjithashtu nga çipi i ri A17, duke rezultuar në performancë të përmirësuar dhe jetëgjatësi të baterisë.

Apple është vendosur gjithashtu të lëshojë përditësime për linjat e saj të orëve, duke përfshirë Apple Watch Series 9 dhe Apple Watch Ultra. Këto orë do të shfaqin disa ndryshime bazë të dizajnit duke ruajtur të njëjtën pamje të përgjithshme si modelet e vitit të kaluar.

Një tjetër njoftim emocionues është plani i Apple për të kthyer aksesorët e saj të bazuar në Lightning në USB-C. AirPods Pro popullor do të jetë një nga produktet e para që do të bëjë këtë tranzicion. Apple synon gjithashtu të prezantojë karikimin USB-C për AirPods dhe AirPods Max të rregullt në vitin e ardhshëm.

Për më tepër, Apple do të zbulojë oraret e lëshimit për iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 dhe tvOS 17, të cilat u zbuluan më parë në ngjarjen WWDC 23 të kompanisë në qershor.

Në përgjithësi, ngjarja Wonderlust e Apple premton përparime emocionuese në ofertat e saj për iPhone, orë dhe aksesorë, duke adresuar gjithashtu presionet rregullatore dhe duke përmirësuar përvojën e përdoruesit.

Përkufizime:

– USB Type-C: Një lidhës i standardizuar dhe ndërfaqe kabllore që lejon transferimin më të shpejtë të të dhënave dhe shpërndarjen e energjisë.

– Rregulloret e BE-së: Rregulloret e vendosura nga Bashkimi Evropian për të siguruar përputhshmërinë dhe standardizimin në lidhjet e pajisjeve.

– Çipset A17: Çipi i procesorit i përdorur në serinë iPhone 15 Pro, i njohur për performancën e përmirësuar dhe efikasitetin e energjisë.

