Përqafoni vjeshtën në Apple Days dhe Market To Go në Luginën Lehigh

Bëhuni gati për të mirëpritur sezonin e vjeshtës në Luginën Lehigh në festivalin e ardhshëm Apple Days të organizuar nga Muzetë dhe Vendet Historike të Bethlehemit. Ky festival vjeshte do të zhvillohet në Plantacionin piktoresk Burnside të shtunën dhe të dielën nga ora 10:5 deri në orën XNUMX:XNUMX.

Apple Days ofron një sërë aktivitetesh dhe atraksionesh për vizitorët e të gjitha moshave. Nga ushqimet dhe ëmbëlsirat e shijshme deri te muzika live dhe demonstrimet historike, ka diçka për të gjithë. Të pranishmit mund të shijojnë gjithashtu xhiro me pony dhe aktivitete të ndryshme për fëmijë.

Këtë vit, Apple Days prezanton disa shtesa të reja emocionuese në festival. Për herë të parë, ata do të organizojnë një turne Cornhole të shtunën. Pjesëmarrësit mund të formojnë një ekip me dy persona dhe të konkurrojnë për një shans për të fituar. Për më tepër, adhuruesit e kafshëve mund të mblidhen përreth dhe të shikojnë si derrat e adhurueshëm krijojnë vepra arti shumëngjyrëshe. Pikturat "Pigcasso", të disponueshme për blerje, përbëjnë suvenire unike.

Vizitorët mund të bashkohen gjithashtu në festën e 275-vjetorit të ditëlindjes së Burnside. Ndihmoni të përgatiteni për një festë ditëlindjeje me temë koloniale duke marrë pjesë në detyra si larja e rrobave, gatimi i ëmbëlsirave për ditëlindje dhe shtrimi i tryezës.

Përveç aktiviteteve të festivalit, Muzetë dhe Vendet Historike të Bethlehemit po ofron një mundësi për artistët e rinj që të marrin pjesë në një konkurs të dizajnit të logos së Apple Days. Dizajni fitues i krijuar nga një nxënës në klasat 3-6 do të shfaqet në të gjitha promovimet e marketingut për Apple Days 2024.

Biletat e pranimit për Apple Days janë të disponueshme për blerje, me zbritje për porositje paraprake. Pranimi i përgjithshëm është 10 dollarë para të shtunës dhe 12 dollarë në ditën e ngjarjes. Fëmijët (4-17) mund të hyjnë për 5 dollarë. Janë të disponueshme edhe paketa familjare, me paketa njëditore me çmim prej 25 dollarë (për dy të rritur dhe dy fëmijë) dhe paketa dyditore me 30 dollarë (të vlefshme për të shtunën dhe të dielën). Për ata që janë të interesuar të shijojnë pijet lokale, lejet e çadrës së birrës Apple mund të blihen për 25 dollarë para të shtunës dhe 27 dollarë në ditën e ngjarjes.

Nëse dëshironi ëmbëlsira, mund t'i porositni paraprakisht dhe t'i merrni të premten në Market to Go. Megjithatë, nëse merrni ëmbëlsirat e porositura paraprakisht të shtunën ose të dielën, kërkohet pranimi në festival.

Parkimi në mjediset e festivalit është i kufizuar, kështu që këshillohet të parkoni në Lot të Universitetit Moravian në anën lindore të Monocacy Creek dhe të bëni një shëtitje të shkurtër për në festival. Shërbimi i transportit është i disponueshëm nga shkolla e mesme Nitschmann në Plantacionin Burnside për ata që preferojnë të mos ngasin makinën.

Duke marrë pjesë në Apple Days, jo vetëm që do të kaloni një kohë të mirë, por gjithashtu do të mbështesni Muzetë dhe Vendet Historike të Betlehemit në misionin e tyre për të ruajtur 20 monumentet historike në Betlehem. Për më tepër, ju do të kontribuoni në ekonominë lokale duke mbështetur Lehigh Valley dhe bizneset rajonale.

Për bileta dhe më shumë informacion, vizitoni historicbethlehem.org.

Burimet:

Muzetë dhe vendet historike të Betlehemit.