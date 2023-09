Linja e re e iPhone 15 e zbuluar nga Apple me ulje çmimesh për përdoruesit irlandezë

Apple ka prezantuar zyrtarisht linjën e saj më të fundit të iPhone-ve dhe orëve inteligjente, me shpalljen e gamës së iPhone 15 dhe Apple Watch Series 9. Ndërsa gjigandi i teknologjisë ka rritur çmimet e iPhone-ve të tij në SHBA, përdoruesit irlandezë do të përfitojnë një zbritje. iPhone 15 Pro fillon nga 1,239 euro, një ulje prej 100 eurosh nga modeli i vitit të kaluar. iPhone 15 do të fillojë me 979 euro, krahasuar me 1,029 euro një vit më parë. Edhe iPhone 15 Plus i është ulur çmimi në 1,129 € nga 1,179 €.

Apple synon të përmirësojë përvojën e përgjithshme të përdoruesit me pajisjet e saj të reja, pavarësisht sfidave të paraqitura nga kriza aktuale e kostos së jetesës. iPhone-ët e rinj premtojnë përmirësim të cilësisë së thirrjeve, fotografisë dhe adoptimit të një porti standard karikimi USB. Modelet e iPhone 15 Pro do të kenë një buton veprimi të personalizueshëm, ndërsa iPhone 15 Pro do të ketë një dizajn titani më të qëndrueshëm dhe një sistem kamerash më të fuqishëm.

Gama e iPhone 15 do të pajiset me çipin A16, ndërsa modelet Pro do të kenë çipin e përmirësuar A17. IPhone 15 ka miratuar gjithashtu lidhjen USB C për karikimin dhe transferimin e të dhënave, në përputhje me afatin e BE-së për të standardizuar karikimin deri në vitin 2024. Përveç kësaj, Apple ka zgjeruar aftësitë satelitore emergjente të iPhone, duke shtuar Ndihmën në Rrugë nëpërmjet satelitit.

Apple ka prezantuar gjithashtu Apple Watch Series 9, e cila përmban një funksion kontrolli me gjeste, përpunim të kërkesave të Siri në vetë orën dhe integrim të përmirësuar me HomePod. Kompania vazhdon t'i japë përparësi qëndrueshmërisë, me përpjekjet për të eliminuar plastikën nga ambalazhet, përdorimin 100% të materialeve të ricikluara dhe të mbështetet në burime të pastra dhe të rinovueshme të energjisë.

Burimet:

– Analisti i Parashikimit të PP Paolo Pascatore

– Njoftimi zyrtar i Apple

Përkufizime:

– USB C: Një lidhje universale e autobusit serial që përdoret zakonisht për karikim dhe transferim të të dhënave në pajisjet elektronike.

– Çipat A16 dhe A17: I referohet procesorëve të përdorur në pajisjet Apple, me A17 që është versioni më i ri dhe më i fuqishëm.

– Aftësitë satelitore të urgjencës: Aftësia e një pajisjeje për t'u lidhur me një rrjet satelitor për komunikim dhe ndihmë në situata emergjente.