Çipat e Apple prodhohen në SHBA, por paketimi është ende i përfunduar në Tajvan

Sipas The Information, çipat e Apple, të prodhuar nga Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), do të prodhohen në fabrikën e re në Phoenix, Arizona, siç njoftoi CEO i Apple, Tim Cook. Megjithatë, këto çipa do të duhet të kthehen në Tajvan për montim, sepse fabrikës në Arizona i mungojnë pajisjet e nevojshme për paketimin e çipave më të avancuar.

Paketimi është faza e fundit e fabrikimit të çipit, ku komponentët montohen brenda një strehe për të rritur shpejtësinë dhe efikasitetin e energjisë. Ndërsa çipat për iPad dhe Mac mund të paketohen jashtë Tajvanit, çipat e iPhone duhet të montohen në vend. Kjo metodë paketimi është përdorur nga Apple që nga viti 2016.

Përveç Apple, TSMC ka edhe klientë të tjerë si NVIDIA, AMD dhe Tesla, modelet e çipave të të cilëve, duke përfshirë H100 të NVIDIA, gjithashtu do të duhet të kthehen në Tajvan për paketim. Paketimi i avancuar i përdorur në iPhone raportohet se përdoret nga Google edhe për telefonat e saj të ardhshëm Pixel.

Qeveria e SHBA, nëpërmjet Aktit CHIPS, ka lënë mënjanë fonde të konsiderueshme për të nxitur prodhimin e çipave në SHBA dhe për të reduktuar varësinë nga furnizuesit jashtë shtetit. Kjo lëvizje synon të nxisë industrinë e gjysmëpërçuesve amerikanë në mes të tensioneve me Kinën mbi Tajvanin.

Ndërsa qeveria ka krijuar një program kombëtar të prodhimit të paketimit të avancuar për të sjellë paketimin e çipave në SHBA, ajo po merr shumë më pak fonde krahasuar me prodhimin e çipave. Instituti i Qarqeve të Shtypura deklaroi se kjo tregon mungesë prioritare për ambalazhimin. TSMC nuk ka plane për të ndërtuar objekte paketimi në SHBA për shkak të kostove të larta të përfshira dhe ka të ngjarë të ofrojë ndonjë metodë paketimi në të ardhmen në Tajvan.

