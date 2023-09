Apple do të miratojë standardin USB-C për publikimet e ardhshme të iPhone

By

Pas vitesh rezistence, Apple Inc. më në fund ka kapitulluar ndaj standardit USB-C dhe do ta përdorë atë për të gjitha lëshimet e ardhshme të iPhone. Kompania ka përdorur portin e saj të pronarit Lightning për karikimin e pajisjes që nga viti 2012. Ndërsa porta Lightning ka qenë një pikë unike e shitjes për Apple, ajo ka qenë gjithashtu një barrë për konsumatorët për shkak të kostos së lartë të kabllove zëvendësuese.

Vendimi për të kaluar në USB-C vjen pasi Bashkimi Evropian (BE) nënshkroi një mandat të përbashkët të karikuesit në tetor 2022. Sipas mandatit, të gjithë telefonat celularë, tabletët dhe kamerat e shitura në BE duhet të kenë një karikim USB Type-C port. Laptopët do të ndjekin shembullin në vitin 2026. Direktiva u vendos për të reduktuar blerjet e panevojshme të karikuesve dhe për të standardizuar karikimin nëpër pajisje.

Apple ka qenë fuqimisht kundër mandatit të përbashkët të karikuesit, duke argumentuar se ai mbyt inovacionin. Megjithatë, kompania që atëherë ka pranuar se nuk ka zgjidhje tjetër veçse të pajtohet. Në fakt, Apple tashmë ka inkorporuar USB-C në iPad Air të saj në 2020 dhe iPad-in e gjeneratës së 10-të në 2022. Tani, kompania do ta shtrijë këtë standardizim në hapësirën e iPhone.

Kalimi në USB-C do t'u sjellë komoditet konsumatorëve, pasi ata nuk do të kenë më nevojë të mbajnë kabllo të shumta karikimi për pajisje të ndryshme. Për më tepër, ka të ngjarë të zvogëlojë koston e kabllove zëvendësuese, pasi kabllot USB-C janë më të disponueshme dhe përgjithësisht më pak të kushtueshme se kabllot Lightning.

Vendimi i Apple për të miratuar standardin USB-C për lëshimet e ardhshme të iPhone do të zbulohet zyrtarisht më 12 shtator me lançimin e iPhone 15. Ky shënon fundin e një epoke për Apple dhe fillimin e një përvoje më universale të karikimit për konsumatorët.

Burimet:

-BBC

– Faqja zyrtare e Bashkimit Evropian