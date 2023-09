Apple shpall datën e lëshimit për iOS 17

Apple më në fund ka zbuluar datën e lëshimit për iOS 17 gjatë ngjarjes së saj të fundit. Versioni i fundit i softuerit do të jetë i disponueshëm për përmirësim falas të hënën, më 18 shtator. Ky njoftim vjen pas shumë pritjeve nga përdoruesit e Apple që kur softueri u prezantua për herë të parë në ngjarjen WWDC në qershor. iOS 17 pritet të transformojë plotësisht përvojën e iPhone.

Para lëshimit zyrtar, një version beta i iOS 17 u vu në dispozicion të testuesve. Megjithatë, versioni i plotë tani do të jetë i aksesueshëm për të gjithë. Ka disa veçori emocionuese që kanë tërhequr vëmendjen e përdoruesve. Një nga këto veçori është një përmirësim në FaceTime, duke i lejuar përdoruesit të lënë postë zanore video. Për më tepër, një mjet i quajtur NameDrop do t'u mundësojë përdoruesve të ndajnë me lehtësi informacionin e kontaktit duke mbajtur telefonat e tyre afër njëri-tjetrit. Për ata që kënaqen me organizimin, është prezantuar edhe një aplikacion i ri ditar.

Një përmirësim domethënës që ka tërhequr interesin e shumë njerëzve është premtimi i një veçorie të përmirësuar të korrigjimit automatik. Ky autokorrekt i përditësuar thuhet se mëson nga preferencat e përdoruesit, duke eliminuar zhgënjimin e zëvendësimeve të paqëllimshme të fjalëve.

Në datën e lançimit më 18 shtator, iOS 17 mund të aksesohet duke përditësuar softuerin. Kjo do t'i lejojë përdoruesit të shijojnë të gjitha veçoritë e reja dhe të përmirësuara që janë prezantuar. Apple vazhdon të ofrojë avancime që përmirësojnë përvojën e përdoruesit për klientët e saj.

