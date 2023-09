Ubisoft ofron përditësim mbi datën e lëshimit dhe statusin e zhvillimit të Xdefiant

By

Ubisoft ka ndarë së fundmi një përditësim të rëndësishëm në lidhje me datën e lëshimit dhe statusin e zhvillimit të lojës së saj të ardhshme, Xdefiant. Në një postim në faqen e tyre zyrtare, producenti ekzekutiv Mark Rubin zbuloi se loja nuk e kaloi procesin e paraqitjeve për Sony dhe Xbox, duke rezultuar në çështje të pajtueshmërisë që duhet të adresohen përpara se të konfirmohet një datë lëshimi.

Rubin shpjegoi se kompania mori rezultatet e para të procesit të paraqitjeve në mes të gushtit, gjë që tregoi se loja nuk plotësonte kërkesat e nevojshme për pajtueshmëri. Ky zbulim erdhi si një surprizë për ekipin, pasi ata kishin nënvlerësuar sasinë e punës së nevojshme për të siguruar pajtueshmërinë.

Si rezultat, Ubisoft nuk është në gjendje të sigurojë një datë specifike të lëshimit për Xdefiant në këtë moment. Në vend të kësaj, ata po përqendrohen në zgjidhjen e çështjeve që lidhen me pajtueshmërinë dhe përgatiten për një paraqitje tjetër te mbajtësit e platformës. Nëse dorëzimi kalon, loja mund të dalë në treg nga mesi deri në fund të shtatorit. Megjithatë, ekziston mundësia që të jepet një leje leje e kushtëzuar, që kërkon një rregullim të ditës 1 me rregullime përfundimtare për pajtueshmërinë. Në një skenar të tillë, data e lëshimit do të shtyhet në fillim / mesi i tetorit.

Pavarësisht këtyre pasigurive, Rubin siguroi fansat se Ubisoft mbetet e përkushtuar ndaj transparencës dhe dëgjimit të reagimeve të lojtarëve. Ekipi ka përfshirë tashmë kërkesat e lojtarëve në zhvillimin e lojës, të tilla si përfshirja e Votimit në Hartë dhe një modalitet i ardhshëm i ngjashëm me S&D. Rubin theksoi se Xdefiant synohet të jetë një lojë për komunitetin dhe Ubisoft është i përkushtuar për të ofruar përvojën më të mirë të mundshme.

Si përfundim, fansat e Xdefiant do të duhet të presin pak më shumë për lëshimin e lojës pasi Ubisoft punon për të siguruar përputhjen me Sony dhe Xbox. Ekipi po trajton në mënyrë aktive çështjet e identifikuara gjatë procesit të paraqitjeve dhe shpreson të sigurojë një datë të saktë të publikimit sa më shpejt të jetë e mundur.

Burimi: Ubisoft përmes faqes zyrtare të Ubisoft