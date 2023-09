Merrni stacionin e punës Ultimate Portable me Monitorin Portativ KYY

Përmbledhje: Përmirësoni konfigurimin e zyrës tuaj në distancë me Monitorin portativ KYY, tani në shitje me 48% ulje në Amazon. Ky monitor i lehtë dhe i gjithanshëm është i përputhshëm me laptopët, telefonat inteligjentë, konzolat e lojërave dhe më shumë, duke e bërë atë të përsosur për punë dhe lojë në lëvizje. Me dizajnin e tij të palosshëm dhe kapakun mbrojtës kundër gërvishtjeve, KYY Portable Monitor është stacioni i fundit i punës portativ.

Rritja e modeleve të punës në distancë dhe hibride i ka bërë monitorët portativë një aksesor të domosdoshëm për profesionistët në lëvizje. Ndërsa mund të keni tashmë artikujt e nevojshëm të punës nga shtëpia, një monitor portativ ju lejon të ndërroni zyrën tuaj në distancë kudo që të shkoni. Pavarësisht nëse jeni duke punuar nga një kafene ose nga një dhomë hoteli buzë plazhit, Monitori Portativ KYY është këtu për t'ju ndihmuar.

Amazon aktualisht po ofron një zbritje prej 48% në KYY Portable Monitor, duke e ulur çmimin në vetëm 114.99 dollarë (fillimisht 219.99 dollarë). Me një vlerësim prej 4.5 yjesh dhe i etiketuar si Zgjedhja e Amazon për monitorët e kompjuterëve nga KYY, ky monitor është një opsion i besueshëm dhe i përballueshëm.

Ajo që e veçon KYY Portable Monitor është shkathtësia dhe lëvizshmëria e tij. Mund të futet lehtësisht në çantën tuaj të bagazhit ose në çantën e shpinës së udhëtimit, falë dizajnit të tij të lehtë që peshon rreth 1.7 paund. Monitori përmban një ekran 15.6 inç dhe vjen me një mbulesë mbrojtëse të bërë nga lëkura PU e papërshkueshme nga gërvishtjet. Mund ta rregulloni këndin e monitorit sipas preferencës tuaj, duke e bërë të rehatshëm për t'u përdorur kudo që të jeni.

Monitori portativ KYY është i pajtueshëm me shumicën e laptopëve, telefonave inteligjentë, PC-ve, konsolave ​​të lojërave si PS4, Xbox dhe Nintendo Switch. Ai ofron dy porte USB Type-C dhe një portë Mini-HDMI për lidhje të shpejtë dhe të lehtë me pajisjet tuaja. Me pamjet e tij vizuale me cilësi të lartë, rishikuesit po e lavdërojnë monitorin për "kënaqësinë e menjëhershme" dhe përvojën fantastike vizuale.

Mos e humbisni këtë marrëveshje fantastike. Përmirësoni konfigurimin e zyrës tuaj në distancë me Monitorin portativ KYY dhe shijoni fleksibilitetin e punës nga kudo. Sigurohuni që të shikoni më shumë rekomandime për produktin, duke përfshirë ofertat më të mira të laptopëve, kufjet me Bluetooth dhe zgjatuesit WiFi.

