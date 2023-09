Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Një udhëzues për armët e reja

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty është një zgjerim që prezanton armë të reja që lojtarët të përdorin. Zgjerimi jo vetëm që ofron një histori të re, por gjithashtu përfshin aftësi, mjedise, automjete dhe kërkime të reja. Një nga shtesat më emocionuese në lojë është arsenali i armëve të reja.

Pajisja e V me armë zjarri të fuqishme dhe armë përleshjeje është një nga aspektet më të këndshme të Cyberpunk. Ai i lejon lojtarët, veçanërisht ata me ndërtimet më të mira të Cyberpunk 2077, të kapërcejnë me lehtësi armiqtë e frikshëm.

Phantom Liberty prezanton disa armë të reja në lojë. Ja disa prej tyre:

Mënyrë:

Order është një armë gjahu me dy tyta me modifikime kërcënuese si tela me gjemba dhe bojë me spërkatje të kuqe. Ajo është etiketuar si "ilegale" nga forcat e zbatimit të ligjit vendas, duke treguar fuqinë e saj shkatërruese.

Shkalle:

Grit është një pistoletë kompakte me një karikator të zgjatur. Municioni i tij i shtuar është i dobishëm për të rrëzuar kundërshtarë të shumtë. Ashtu si Order, Grit konsiderohet gjithashtu "ilegal" dhe pritet të jetë një armë e fuqishme.

Gardiani:

Warden është një SMG me një dizajn të zi dhe të verdhë. Fuqia e tij e zjarrit është përmirësuar me një paketë baterie, e cila ka të ngjarë të lejojë lojtarët të karikojnë goditjet e tyre për fuqi më të lartë depërtimi.

Osprey:

Osprey është një pushkë snajperi me një tytë të gjatë, një karikator të mprehtë dhe një fushë të hijshme. Ai është i përshtatshëm për luftime me rreze të gjatë, duke u ofruar lojtarëve saktësi dhe fuqi.

Hercules:

Hercules është një armë speciale me shenja djegieje dhe simbole rreziku, që sugjerojnë natyrën e saj të rrezikshme dhe të paqëndrueshme. Pritet të ketë aftësi që mund të shkaktojnë flakë ose dëmtime toksike te armiqtë.

Rasetsu:

Rasetsu është një tjetër pushkë snajper, më e gjatë dhe më e trashë se Osprey. Kjo armë ka të ngjarë të jetë në gjendje të depërtojë armiqtë e blinduar rëndë. Është prodhuar nga Tsunami Defense Systems, i njohur për teknologjinë e tyre të nivelit të lartë.

Katana termike:

Thermal Katana është një armë përleshjeje me një teh të kuq të ndezur. Mund të shkrihet përmes armaturës së armiqve, duke e bërë atë një zgjedhje të frikshme për luftime nga afër.

Këto janë vetëm disa nga armët e prezantuara në Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Qëndroni të akorduar për më shumë përditësime ndërsa lajmërohen armë të reja. Ndërkohë, mund të vizitoni faqen tonë Cyberpunk për të rejat dhe udhëzuesit më të fundit.

Burimet:

– CD Projekt KUQ

Shënim: Përkufizimet e termave dhe burimeve janë hequr.