Character.ai Fiton terren në ChatGPT në përdorimin e aplikacionit celular

Character.ai, krijuesi i aplikacioneve të AI që u mundëson përdoruesve të dizajnojnë karakteret e tyre të AI, po përjeton rritje të konsiderueshme në përdorimin e aplikacioneve celulare. Sipas një analize të fundit nga firma e inteligjencës së tregut Similarweb, aplikacionet iOS dhe Android për Character.ai tani kanë 4.2 milionë përdorues aktivë mujorë në Shtetet e Bashkuara, krahasuar me afro 6 milionë përdorues aktivë mujorë të ChatGPT në SHBA.

Ndërsa rritja e Character.ai është e rëndësishme, ChatGPT ende mban një prani më të madhe në ueb, gjë që mund të jetë për shkak të preferencës së përdoruesve të Character.ai për të ndërtuar dhe ndërvepruar me chatbot të AI në pajisjet e tyre celulare dhe jo përmes një faqe interneti. Globalisht, ChatGPT tejkalon edhe Character.ai për sa i përket përdorimit të celularit, me 22.5 milionë përdorues aktivë mujorë për ChatGPT krahasuar me 5.27 milionë për Character.ai.

Një aspekt interesant është se Character.ai tërheq një demografi shumë më të re në krahasim me aplikacionet e tjera të AI, duke përfshirë ChatGPT. Gati 60% e audiencës së ueb-it të Character.ai vjen nga grupmosha 18-24 vjeç, e cila ka mbetur e qëndrueshme edhe pse trafiku i uebit i ChatGPT ka rënë. Në korrik, 18-24-vjeçarët përbënin vetëm 27% të trafikut në internet të ChatGPT.

Analiza zbuloi gjithashtu se ofruesit e tjerë të AI kanë norma më të ulëta të adoptimit midis grupmoshave më të reja. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic dhe Bard i Google kanë përqindje shumë më të ulëta (duke filluar nga 18.46% në 25.3%) të demografisë 18-24 krahasuar me 60% të Character.ai.

ChatGPT ka parë një rënie në vizitat globale të faqeve në internet për tre muajt e fundit, por të dhënat e Similarweb tregojnë shenja përmirësimi me rifillimin e vitit shkollor. Character.ai, nga ana tjetër, e ruajti përdorimin gjatë verës për shkak të fokusit të tij në argëtim dhe jo vetëm një ndihmës për detyrat e shtëpisë ose asistent kërkimor.

Character.ai ka potencial të fortë për rritje të mëtejshme të bazës së përdoruesve pas financimit mbresëlënës prej 150 milionë dollarësh në Serinë A, duke e bërë startup-in të vlerësohet në 1 miliard dollarë. Aplikacioni dallohet mes gjeneruesve të tjerë të personazheve të AI, me themeluesit e tij Noam Shazeer dhe Daniel De Freitas, të cilët më parë ishin ekspertë të AI në Google.

Ndërsa miratimi i ardhshëm i Character.ai mbetet i pasigurt, themeluesit e aplikacionit janë njohur si pionierë në fushën e AI dhe startup-i ka hapësirë ​​të vazhdueshme për përmirësim pasi më shumë përdorues krijojnë dhe angazhohen me personazhet e tij.

Burimi: Similarweb, Reuters