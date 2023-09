Shoqata e Operatorëve të Byrove të Ndryshimit të Nigerisë bën thirrje për autonomi dixhitale

Shoqata e Operatorëve të Bureaux De Change të Nigerisë (ABCON) i ka bërë thirrje Bankës Qendrore të Nigerisë (CBN) t'i japë Bureaux De Change (BDCs) autonomi dixhitale për të arritur konvergjencën e kursit të këmbimit. Presidenti i ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, lëshoi ​​një raport duke i kërkuar bankës kulmore të sigurojë një miratim pa kundërshtime për BDC-të që të kalojnë plotësisht në operacionet dixhitale.

Dhënia e autonomisë dixhitale për BDC-të pritet të sjellë konvergjencë të kursit të këmbimit, të minimizojë paqëndrueshmërinë e tregut dhe të stimulojë rritjen ekonomike. ABCON ka një histori të arritjes së konvergjencës së normave në të kaluarën, duke përfshirë në 2006, 2009 dhe nga 2018 në 2020, përpara shpërthimit të pandemisë Covid-19.

Sipas Dr. Gwadabe, lejimi i autonomisë dixhitale të operatorëve do të lehtësonte zbulimin e vërtetë të normës së tregut, do të mundësonte zbatimin e politikave të harmonizuara të kursit të këmbimit valutor të Qeverisë Federale dhe do të mbështeste monitorimin efektiv të transaksioneve të BDC për përputhjen me kërkesat statutore dhe rregullatore.

ABCON ka qenë proaktive në përqafimin e teknologjisë dhe ka bërë investime të konsiderueshme në kërkimin, zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve dixhitale të IT që nga viti 2016. Operatorët e BDC tani kanë sisteme të monitorimit të transaksioneve, të pajisura me pajisje zyrash IT dhe lidhje interneti. Ata regjistrojnë transaksionet e tyre në Amazon Web Service (AWS) në internet në kohë reale dhe nxjerrin raporte ditore për paraqitjen e kthimit. Për më tepër, operatorët janë integruar me platformat e verifikimit të Sistemit të Shlyerjes Ndërbankare të Nigerisë (NIBSS) dhe Numrit të Verifikimit të Bankës (BVN).

Këto reforma dixhitale jo vetëm që rrisin efikasitetin operacional, por gjithashtu kontribuojnë në zhvillimin dhe modernizimin e përgjithshëm të sektorit të BDC. Kërkesa e ABCON për autonomi dixhitale përputhet me reformat e planifikuara të CBN për BDC-të, duke theksuar nevojën për pajtueshmëri me përparimet teknologjike.

