Përjetoni nostalgjinë me kriklla të cilësisë së mirë me vezë të Pashkëve

Nëse jeni rritur në Irlandë dhe keni festuar Pashkët, ka të ngjarë të jeni njohur me kriklat që vinin me vezët tuaja me çokollatë. Këto gota, shpesh të shoqëruara me vezë Nestlé ose Cadbury, ishin shumë më të larta se kupat e bardha bazë që tani mbushin dollapët tanë për lehtësinë e tyre. Shumë prej nesh i kanë mbajtur këto gota nostalgjike për vite me radhë.

Mick, një koleksionist i krikllave me vezë të reja të viteve '90 të Pashkëve, ndan këtë ndjenjë. Ai ka grumbulluar një koleksion të madh gjatë viteve, duke përfshirë gota me Smarties, Jaffa Cakes dhe bare Mars. Tani, Mick më në fund është gati të ndahet me koleksionin e tij dhe t'i shesë ato në një dyqan Pop Cup që ndodhet në Nick's Coffee në Ranelagh më 23 shtator.

Mick dhe partnerja e tij Betzy janë shitës me përvojë të cilësisë së mirë, që gjenden shpesh në tregjet mujore të pleshtave në Liberties. Këtë herë, ata do të ofrojnë rreth 50 kriklla për shitje, së bashku me një përzgjedhje të veshjeve të zgjedhura me kujdes nga koleksioni i tyre. Kupat janë të papërdorura dhe në gjendje të pastër, çmimi varion nga 15€ deri në 30€ për copë. Pavarësisht nëse jeni një koleksionist ose thjesht dëshironi një prekje nostalgjie në dollapët tuaj, këto kriklla janë një gjetje ideale.

Kur u pyet për ndjenjat e tij ndaj shitjes së koleksionit, Mick shprehu entuziazëm dhe dëshirë për të gjetur shtëpi të reja për kriklat e tij të dashura. Ai beson se të gjithë kanë një çokollatë të preferuar, kështu që pse të mos keni një filxhan të përshtatshëm? Për më tepër, Mick nuk mund të mos komentonte për rënien e cilësisë së krikllave me vezë të Pashkëve në vitet e fundit. Ai kujtoi për madhësinë dhe formën e krikllave nga vitet '90 dhe fillimi i viteve 2000, duke deklaruar se ofertat aktuale janë të ulëta.

Në të vërtetë, kriklat e viteve 2010 janë veçanërisht zhgënjyese. Atyre shpesh u mungon hapësira e mjaftueshme për një filxhan çaji të plotë dhe të metat e dizajnit, si buza e përmbysur, jo vetëm që ua prishin estetikën, por gjithashtu përbëjnë një rrezik të mundshëm për shëndetin kur mbani pije të nxehta. Në krahasim, koleksioni i Mick është një dëshmi e mjeshtërisë superiore të së kaluarës.

Nëse jeni të interesuar të blini një nga këto kriklla të cilësisë së mirë me vezë të Pashkëve, mbani në mend se ato duhet të lahen me dorë për të siguruar jetëgjatësinë e tyre. Dyqani Pop Cup më 23 shtator është vendi ku duhet të jeni nëse doni të shtoni një prekje nostalgjie në koleksionin tuaj. Mos e humbisni këtë mundësi për të zotëruar një pjesë të historisë së filxhanit me vezë të Pashkëve.

