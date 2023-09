Ekspozimi i fshehur i Kinës i aksioneve S&P 500

By

Një analizë e fundit e S&P 500 nga Investor's Business Daily ka zbuluar se dhjetë aksione në indeks mbështeten shumë në të ardhurat nga Kina. Studimi zbuloi se kompani të tilla si Qualcomm, Monolithic Power dhe Texas Instruments gjenerojnë më shumë se 27% të të ardhurave të tyre nga Kina ose territoret e saj.

Këto shifra janë dukshëm më të larta se Apple, e cila shpesh shihet se ka një ekspozim të madh ndaj Kinës. Në fakt, Apple nxori vetëm 18.8% të të ardhurave të saj nga Kina në raportin e fundit vjetor. Pavarësisht kësaj, dhjetë kompanitë me ekspozimin më të madh kinez kanë parë që aksionet e tyre të rriten me 30% këtë vit, duke tejkaluar performancën e përgjithshme S&P 500.

Megjithatë, ka shenja që investitorët tani mund të fillojnë të vlerësojnë rrezikun që lidhet me tregun kinez. Aksionet e Apple ranë me 3% pas raportimeve se disa nga produktet e saj mund të bllokohen për përdorim nga qeveria kineze. Ky mund të jetë një tregues i ndryshimit të ndjenjës ndaj rreziqeve të lidhura me Kinën.

Një faktor që përkeqëson shqetësimet për investimet në Kinë është rritja e ngadaltë ekonomike e përjetuar nga vendi. Në tremujorin e dytë, ekonomia kineze u rrit me vetëm 3.2%, dukshëm nën standardet e saj të zakonshme. Nuk janë vetëm tensionet politike ato që përbëjnë rrezik për kompanitë që varen nga tregu kinez; shëndeti i përgjithshëm ekonomik i vendit është gjithashtu një faktor për t'u marrë parasysh.

Sektori i teknologjisë është veçanërisht i ekspozuar ndaj Kinës, me 80% të dhjetë kompanive më të ekspozuara nga Kina në S&P 500 që operojnë në këtë sektor. Qualcomm, e cila nxjerr 63% të të ardhurave të saj nga Kina, ka parë rënie të çmimit të aksioneve me 3.2% këtë vit. Monolithic Power, nga ana tjetër, ka parë që aksionet e saj të rriten me mbi 40% pavarësisht se 52% e të ardhurave të saj vijnë nga Kina.

Në përgjithësi, ndërsa investitorët mund të mos jenë tepër të shqetësuar për ekspozimin e tyre ndaj Kinës për momentin, kjo ndjenjë mund të ndryshojë pasi marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Kinës tendosen më tej dhe ndërsa ekonomia kineze vazhdon të ngadalësohet.

Përkufizime:

– S&P 500: S&P 500 është një indeks i tregut të aksioneve që mat performancën e aksioneve të 500 kompanive të mëdha të listuara në bursat në Shtetet e Bashkuara.

– Të ardhurat: Të ardhurat i referohen shumës totale të të ardhurave të krijuara nga një kompani nga aktivitetet e saj kryesore, të tilla si shitjet e mallrave ose shërbimeve.

– Ekspozimi i Kinës: Ekspozimi i Kinës i referohet shkallës në të cilën një kompani mbështetet në të ardhurat ose operacionet në Kinë për performancën e saj financiare.

– Sektori: Në financë, një sektor i referohet një industrie ose segmenti të veçantë të ekonomisë. S&P 500 ndahet në sektorë të ndryshëm, si teknologjia e informacionit dhe kujdesi shëndetësor, bazuar në llojet e bizneseve të përfshira në indeks.