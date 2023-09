Bëhuni gati për lançimin e iPhone 15!

By

Festa e iPhone 15 është afër dhe ju jeni të ftuar përzemërsisht! Është sërish ajo kohë e vitit kur Apple shpall linjën e tyre më të re të iPhone-ve, dhe këtë vit është iPhone 15. Ngjarja, e quajtur "Wonderlust", është planifikuar për të martën, 12 shtator 2023, në orën 10:00 (PST). Data e para-porositjes është caktuar të premten, 15 shtator 2023, në orën 05:00 të mëngjesit (PDT), dhe data zyrtare e nisjes është e premtja, 22 shtator 2023.

Sipas burimeve të shumta, ka zëra se prodhimi i iPhone 15 mund të zhvendoset nga Kina në Indi. Ndërsa kjo nuk është konfirmuar, shumë janë të ngazëllyer për mundësinë e një ndryshimi në destinacionin e udhëtimit për nisjen. Pavarësisht nëse vijmë nga Kina apo India, është e rëndësishme të kemi gati pasaportat tona dhe të sigurohemi që të kemi të gjitha dokumentet dhe itineraret e udhëtimit në rregull.

Duke parë suksesin e iPhone 14 USA Pre-Porder Thread, me mbi 25,000 postime, 1 milion shikime dhe 1,500 vota gjithsej, është e qartë se emocioni për iPhone-ët e rinj është i pakrahasueshëm. A do të mund të thyejmë një tjetër rekord këtë vit? Vetëm koha do ta tregojë.

Ndërsa nisja afrohet, gjurmimi i porosive tona bëhet thelbësor. Sapo porositë të fillojnë të kalojnë në fazën "Përgatitja për dërgesë", mund të presim të shohim lëvizje gjatë fundjavës. Kjo është kur ne mund të fillojmë të gjurmojmë paketat tona duke përdorur numrin e përcjelljes së dhënë. UPS është një nga transportuesit e transportit për Apple dhe uebfaqja e tyre na lejon të gjurmojmë dërgesat tona të iPhone. Është e rëndësishme që të kemi faturën tonë me numrin serial, i cili mund të gjendet në faqen e internetit të Apple.

Një nga skanimet më të pritura gjatë procesit të transportit është "Import Scan" në Louisville, Kentucky. Ky skanim tregon se dërgesa ka pastruar procedurat e importit në vendin pritës dhe garanton që iPhone do të mbërrijë ditën tjetër. Është momenti i fundit historik përpara se të marrim më në fund iPhone-ët e rinj.

Pra, përgatituni për prezantimin e iPhone 15! Sigurohuni që pasaporta juaj të jetë e përditësuar, gjurmoni porosinë tuaj dhe përgatituni për të mirëpritur shtesën më të re të familjes Apple.

