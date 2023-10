Një spektakël astronomik: Eklipsi unazor i diellit për të ndriçuar Amerikën

Më 14 tetor 2023, një ngjarje e rrallë qiellore e njohur si një eklips diellor unazor, ose "unaza e zjarrit", do të zbukurojë qiejt e Amerikës. Ndryshe nga një eklips i plotë diellor ku Hëna errëson plotësisht Diellin, një eklips unazor ndodh kur Hëna kalon midis Tokës dhe Diellit, por vetëm pjesërisht mbulon Diellin, duke rezultuar në një unazë të ndritshme ose "anulus". Ky fenomen mundësohet nga forma eliptike e orbitës së Hënës rreth Tokës. Kur Hëna është në pikën e saj më të largët nga Toka (apogje) dhe rreshtohet me Diellin, ndodh efekti "unaza e zjarrit". Ky eklips unazor i ardhshëm do të jetë shansi i fundit për të dëshmuar një ngjarje të tillë në Shtetet e Bashkuara deri më 21 qershor 2039.

Rruga e unazës, ku Hëna do të kalojë drejtpërdrejt përmes qendrës së Diellit, shtrihet në pjesë të Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico dhe Teksas. Koha dhe hartat e detajuara të ngjarjes mund të gjenden përmes Eklipsit të Madh Amerikan. Megjithatë, edhe jashtë kësaj rruge, shkallë të ndryshme të eklipsit do të jenë të dukshme në pjesën më të madhe të hemisferës perëndimore. Një pamje e qartë e Diellit është ideale për vëzhgim, por edhe në kushte me re, eklipsi do të ketë një efekt të dukshëm, duke shkaktuar një errësirë ​​të pazakontë gjatë ditës.

Është thelbësore të tregoheni të kujdesshëm kur vëzhgoni eklipsin, pasi rrezet e fuqishme të Diellit mund të shkaktojnë dëmtime të rënda të syve. Duhet të përdoren syze speciale për shikimin diellor ose metoda të tërthorta të shikimit, siç janë projektuesit me vrima. NASA ka nxjerrë udhëzime sigurie për këtë ngjarje për të garantuar shijimin e spektaklit pa rrezik.

Gjatë eklipsit unazor, vëzhguesit pranë rrezes së raketave White Sands në New Mexico mund të dëshmojnë vija të ndritshme në qiell, duke shënuar shtigjet e tre raketave shkencore. Këto raketa janë pjesë e misionit APEP të NASA-s, i cili synon të studiojë ndikimin e eklipsit në atmosferën e sipërme dhe të kuptojë ndryshimet në jonosferë për shkak të luhatjeve të shpejta të dritës së diellit. Duke studiuar efektet në temperaturën dhe dendësinë jonosferike, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë njohuri të mëtejshme mbi këtë fenomen natyror.

Pavarësisht nëse e gjeni veten përgjatë rrugës së unazës ose po përjetoni një eklips të pjesshëm diku tjetër, përfitoni nga ky rast për të vlerësuar mrekullitë e universit në mënyrë të sigurt dhe shpresoni për qiell të pastër më 14 tetor.

